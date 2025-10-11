「秋の羽織りない」40・50代へ！【大人のハニーズ】大人の相棒♡「きれいめカーデ」

秋の冷え込みに対処するなら、さらっと羽織れるカーディガンがぴったり。40・50代の大人世代に似合うおしゃれなカーディガンなら、【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】で見つかりそうです。ジャケット風に着られるフェミニンなデザインや、ノーカラーのシンプルデザインなど、頼れる垢抜けカーディガンを秋の相棒にして。

クラシカルなジャケット風カーディガン

【GLACIER lusso】「金釦付クルーカーデ」\3,980（税込）

ノーカラージャケットのような見た目の、きちんと感あるクルーネックカーディガン。オンでもオフでも活躍しそうな、着回し力の高いシンプルデザインです。フロントの金色ボタンと大きなポケットが、デザインのおしゃれなアクセント。公式HPによると、「伸縮性のある、柔らかな肌触りのレーヨン混ハイゲージニット素材」とのことで、快適に着られそうなのもうれしいポイントです。カラーはネイビーやレッドなど、上品な4色展開。

秋らしさを感じるきれいめコーデの完成

落ち着いたレッドのカーディガンなら、秋らしい大人のクラシカルコーデが完成しそう。フロントボタンを留めて着こなしています。きれいめなテーパードパンツを合わせれば、きちんと感もキープできて、オフィスコーデにもぴったり。スエードのローファーやかっちりしたフォルムのバッグなどきれいめなアイテムと合わせて、品よくまとめるのがコーデのコツです。

アウター感覚で使えるゆったりカーディガン

【GLACIER lusso】「トッパーカーディガン」\4,980（税込）

アウター感覚でざっくり羽織れそうな、ボタンレスのカーディガン。ゆったりとしたシルエットと、お尻が隠れそうな長めの丈で、体型カバーにも一役買ってくれそうです。公式HPによると、「もちっとハリ感のあるダブルジャカード素材」とのこと。高見えしそうなだけでなく、肌寒い日にはしっかり防寒できそうです。カラーはネイビーやスモーキーブルーなど、デイリー使いしやすそうな全4色展開。

さらっと羽織って上品なレイヤードスタイルに

タートルネックトップスにジャンパースカートを重ねた秋の鉄板コーデに、さらっとカーディガンを羽織って。ブルーの爽やかな色味が、コーディネートに上品さと明るさをプラスしてくれます。首まわりがざっくりと開いているので、タートルネックトップスやマフラーなど、首元にボリュームがあるアイテムとも合わせやすそうです。また、ゆったりとしたシルエットなので、ストレートシルエットのジャンパースカートと合わせてもバランスよく着られそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W