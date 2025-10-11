『SPY×FAMILY』エンディング映像解禁！ロイド過去編ビジュアル公開
テレビアニメ『SPY×FAMILY』（スパイファミリー）Season3（第3期）ノンクレジットエンディング映像が公開された。あわせてロイド過去編ビジュアルが解禁された。
【画像】不気味なロイド過去編ビジュアル…ヨル＆アーニャ笑顔のED場面カット
楽曲は、若者を中心に絶大な支持を集める幾田りらによる「Actor」。冒頭のハミングでは幼少期のロイドが友人たちと無邪気に遊びまわる様子が描かれ、その後幾田りらの歌唱が始まると、夢から覚めたロイドがフォージャー家とともに穏やかな日常を過ごすというエモーショナル＆ハートフルな映像となっている。
ロイド過去編ビジュアルは、夕景とも戦火ともとらえられる赤い空の下に立つ〈黄昏〉の視線の先には、戦争によって崩れ去った瓦礫の中でうずくまる幼少期の彼の姿が。「子供(じぶん)が泣かない世界」をつくるためにスパイとなった〈黄昏〉の決意がうかがえる、まさにロイドの原点を描いたビジュアルに仕上がっている。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公で、特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作漫画が2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中で、コミックス累計発行部数は3800万部を突破している人気作品。テレビアニメ第1クールが2022年4月から6月、第2クールが10月〜12月に放送され、2023年10月〜12月にシーズン2（第2期）が放送。2023年12月には劇場版も公開され、興収62.6億円を突破する大ヒットとなった。
