腹が立つ。夫が、家族の私より“頻繁に”連絡をとる、職場の独身女性の存在【ママリ】

へとへとな私に対して、夫は職場の独身女性と毎日LINE

夫が職場の独身女性と毎日LINEしています。



夫からおはよー！って送ってて、ほぼ毎日やりとりしてます。内容は他愛もないことですが、2人で飲みに行ったり今度ライブに行くと言ってましたがその女と一緒に行くようです。決定的な不倫の内容はないですが、「〇〇と付き合ってる夢見たー笑」「いいね教えてくれてありがとう」みたいなやりとりもあり気分悪いです

2週間ほど出張に行く時も、私にはほとんどLINEしないのにこの人とは毎日のようにやりとりしてます

子供は2人とも発達に難あり、私は療育など毎日へとへとで余計に腹が立ってしまいます





夫がスマホを忘れて仕事に行ったので、何となく以前から怪しくて見てしまいました。勝手に見てしまったのが悪いです。



みなさんならそのまま黙ってますか？何か聞きますか？ 出典：

浮気の線引きは個人の判断によっていろいろだと思いますが、法的に「浮気」と判断されなくとも妻の心に「浮気」という文字がちらつくエピソードをこの記事ではご紹介します。投稿者さんが見てしまった夫のLINEでは、自分より頻繁に連絡を取る女性が。腹が立たずにはいられない夫と女性の会話に皆さんならどう対応しますか？

投稿者さんに内緒で2人で飲みにいったり、ライブに行っているという時点でかなりアウトな気もします。投稿者さんが子育てに翻弄するなか、すっかり独身のように楽しんでいるように感じてしまいました。相手の独身女性も、「付き合っている夢を見た」と何も感じていない男性や職場の人には言いませんよね。かなり攻めているように思えます。

独身女性との楽し気LINE、ママリユーザーからは証拠集めのGOサイン

LINEを通して仲を深めているようにしか思えない夫と独身女性に、ママリユーザーからも本音意見が次々に飛び出しました。

こちらに有利になるように証拠集めます！まずは見てしまったスマホを、自分のスマホで撮影するとか。日記をつけるとか。 出典：

証拠を集めて言い逃れをさせないようにします。 出典：

スマホの撮影大事ですね！！

深い仲ではなさそうとはいえ、ららさんを傷付けたり不快な思いをさせていることに変わりはないですから、強気でいて大丈夫だと思います。

旦那さんの弱みを握るしかないですね、、😿

話し合いのできる旦那さんであれば穏便に済ませることが出来ると思いますが、、何かあった時のために証拠はできるだけ集めておくといいと思います。

子育てもありかなり心身ともに大変だと思いますが、お身体大切に無理せず頑張ってください応援しています😿😿 出典：

勝手に夫のスマホを見てしまったことを悪く感じる投稿者さんですが、怪しく思われた時点で投稿者さんが非を感じることはないのではないでしょうか。結果的に、「浮気」と思えるやり取りが続いているLINEがあったわけですし…。



また「証拠を集める」という具体的コメントが見られ、ママリユーザーからは「浮気」ととらえて行動にうつすという冷静な姿勢が感じ取れました。LINEを消されたら、このLINEのやり取りに傷ついた投稿者さんの気持ちも取り残されてしまいます。冷静に状況を記録しつつ、夫には目を覚ましてもらえ家庭に目を向けてもらえるように話し合いができるといいですね。

