コント芸人の頂点を決める「キングオブコント2025」が11日、TBS「お笑いの日2025」内で生放送され、ファイナルステージに初進出したレインボーの池田直人（32）の扮装にSNSで絶賛の声が上がった。

ジャンボたかお（36）とのコントで人気パターンの一つが、池田が女性に扮したネタ。この日はファーストステージ、ファイナルステージともに池田が女装した。

1本目は合コンがテーマのネタ。参加した男性（たかお）が、女性お笑い芸人（池田）との速射砲のようなトーク回しに翻弄される。女性芸人の心理を巧みに描いた、コミカルかつドラマチックなネタだった。ネタもさることながら、注目されたのが、池田の女装の完成度。黒髪ボブのきりっとした関西女性芸人を表現した。SNSには「久しぶりに心奪われた…レインボー池田さん扮する女芸人みたいな人と出会わせて欲しい←」と、すっかり恋に落ちてしまった人も声もあった。

さらに多かったのが「見た目がカーネーション 吉田さんモデリングだと思って笑った」「レインボー、池田が吉田にしか見えん」という感想。男女コンビ「カーネーション」吉田結衣（36）にそっくりだとの声が聞かれた。

さらに2本目では、金持ちアピールする男（たかお）と、タクシー代を巡って駆け引きを繰り広げるセクシーな女性を演じた。SNSには「2本目も池田くん可愛ぎるし」「肌ケアどうしとるんやろ」「池田に負けないくらいかわいい女になる絶対」「無意識に池田の胸元に目が行ったの本当に悔しい」と、称賛はやまなかった。

大会はロングコートダディが初優勝。2位や団に次ぐ3位で終えたが、2強に負けない注目度で大会を盛り上げた。