¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¾åÅÄåºÀ¤¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÏÁ´¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹³Ð¸ç¡Ö¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¡Ê£²£·¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬¶¯Å¨¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î¾¡Éé¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´¤Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£±Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê£±£´Æü¡¢Ì£¥¹¥¿¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½êÂ°Àè¤Î¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤Ï£³Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é£¸»î¹ç¤Ç£¸ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤ÈÀä¹¥Ä´¡££±£°Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤ÏÆ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¾®Àî¹Ò´ð¡Ê£²£¸¡á£Î£Å£Ã¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¤¬£±ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¸òÂå¤·¤¿¾åÅÄ¤âÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÇÔËÌ¤ò²óÈò¤·¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤ÏÁ°Æü¤Î£Æ£×¿Ø¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËè»î¹çÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤é¤Ï£Æ£×¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Å»ö¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ£²¿ÍÂå¤ï¤Ã¤¿ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ£Æ£×¤¬¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¡Ö³Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤Ç¡¢¶¯¤µ¤âÌ¤ÃÎ¿ô¡×¤È·Ù²ü¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¸Ä¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤À¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀï½Ñ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸Ä¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢£±ÂÐ£±¤Î¾¡Éé¤ò¶¯¹ë·âÇË¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤ë¤â¤ÎÁ´Éô¤ò»î¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¿¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¤¤¤Áê¼ê¡£¤½¤ì¤é¤¬Ïª¹ü¤Ë½Ð¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£