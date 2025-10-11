ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 朝鮮・平壌で労働党創立80周年祝う閲兵式 金正恩氏が出席 朝鮮・平壌で労働党創立80周年祝う閲兵式 金正恩氏が出席 朝鮮・平壌で労働党創立80周年祝う閲兵式 金正恩氏が出席 2025年10月11日 23時0分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １０日、閲兵式で観閲を受ける編隊。（平壌＝新華社記者／申宏） 【新華社平壌10月11日】朝鮮・平壌の金日成（キム・イルソン）広場で10日、朝鮮労働党創立80周年を祝う閲兵式が行われ、金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長が出席し、演説した。１０日、閲兵式で演説する金正恩氏。（平壌＝新華社記者／丁海濤）１０日、閲兵式で観閲を受ける編隊。（平壌＝新華社記者／申宏）１０日、閲兵式で観閲を受ける編隊。（平壌＝新華社記者／丁海濤）１０日、朝鮮・平壌で行われた、労働党創立８０周年を祝う閲兵式。（平壌＝新華社記者／申宏）１０日、閲兵式で観閲を受ける編隊。（平壌＝新華社記者／申宏）１０日、閲兵式で観閲を受ける編隊。（平壌＝新華社記者／丁海濤）１０日、朝鮮・平壌で行われた、労働党創立８０周年を祝う閲兵式。（平壌＝新華社記者／申宏）１０日、閲兵式で観閲を受ける編隊。（平壌＝新華社記者／申宏）１０日、朝鮮・平壌で行われた、労働党創立８０周年を祝う閲兵式。（平壌＝新華社記者／翟健嵐）１０日、閲兵式で観閲を受ける編隊。（平壌＝新華社記者／申宏）１０日、朝鮮・平壌で行われた、労働党創立８０周年を祝う閲兵式。（平壌＝新華社記者／翟健嵐）１０日、閲兵式で観閲を受ける編隊。（平壌＝新華社記者／申宏）１０日、閲兵式で観閲を受ける編隊。（平壌＝新華社記者／丁海濤）１０日、閲兵式で観閲を受ける編隊。（平壌＝新華社記者／丁海濤）１０日、朝鮮・平壌で行われた、労働党創立８０周年を祝う閲兵式。（平壌＝新華社記者／翟健嵐）１０日、閲兵式の後、手を振ってあいさつする金正恩氏。（平壌＝新華社記者／申宏） リンクをコピーする みんなの感想は？