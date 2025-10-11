１０日、閲兵式で観閲を受ける編隊。（平壌＝新華社記者／申宏）

　【新華社平壌10月11日】朝鮮・平壌の金日成（キム・イルソン）広場で10日、朝鮮労働党創立80周年を祝う閲兵式が行われ、金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長が出席し、演説した。

１０日、閲兵式で演説する金正恩氏。（平壌＝新華社記者／丁海濤）
１０日、朝鮮・平壌で行われた、労働党創立８０周年を祝う閲兵式。（平壌＝新華社記者／申宏）
１０日、朝鮮・平壌で行われた、労働党創立８０周年を祝う閲兵式。（平壌＝新華社記者／翟健嵐）
１０日、朝鮮・平壌で行われた、労働党創立８０周年を祝う閲兵式。（平壌＝新華社記者／翟健嵐）
１０日、朝鮮・平壌で行われた、労働党創立８０周年を祝う閲兵式。（平壌＝新華社記者／翟健嵐）
１０日、閲兵式の後、手を振ってあいさつする金正恩氏。（平壌＝新華社記者／申宏）