コント師日本一決定戦「キングオブコント２０２５」の決勝が１１日、ＴＢＳ系で放送され、お笑いコンビ・ロングコートダディが１ｓｔステージとファイナルステージの合計９４５点で初優勝。過去最多エントリー数の３４４９組の頂点に立ち、賞金１０００万円を手にした。

第１８代目のキングに輝いた。ファイナリスト１０組が１ｓｔステージに臨み、ロングコートダディは１位で上位３組のファイナルステージに進出。や団、レインボーと争い、最後までトップを守り切った。

１ｓｔステージでトップバッターからの優勝でもあった。堂前透（３５）は「トップバッターですごいと思います」と胸を張り、「人生で２番目くらいにうれしい」とボケて喜びを語った。

コンビ歴１７年目。これまで２０、２２、２４年にファイナルに進んでおり、今回が２年連続４度目だった。兎（３７）はテレビ放送の最後に涙を流したかと思われたが、泣いてはいなかったと言い「感極まっていました」と振り返った。

最後に優勝賞金１０００万円の使い道を問われると堂前は「新しいプロ野球チームを作ります」と笑わせた。