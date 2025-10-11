次回 10月18日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。10月18日（土）の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！

HANAが「with MUSIC」のトークゲストとして初登場！デビューして半年足らずで「Forbes JAPAN」が発表する「世界を変える30歳未満」に選出され、7月にリリースした「Blue Jeans」が今年度最多週間再生数および、女性アーティストとしての歴代最高週間再生数を記録するなど、デビュー早々に日本の音楽シーンをけん引。そんな彼女たちの、デビューから半年の間に起こった音楽活動からプライベートまでのニュースをMC有働由美子・松下洸平が徹底的に深掘り。

今だから明かす、デビュー曲「ROSE」のMV撮影の裏側でのプロデューサー・ちゃんみなの驚きの行動とは？さらに、メンバーに聞く「LINEで告白はあり？なし？」…HANAの恋愛価値観は意外とバラバラ？

そして、オーディション「No No Girls」の審査楽曲「Tiger」、爆発的ヒットを記録した「Blue Jeans」、メンバーのJISOOとMOMOKAが作詞に参加した「BAD LOVE」の豪華3曲ライブを披露！

アーティストとしても活躍する「with MUSIC」アーティストナビゲーターの松下は、「ジブリパーク」から特別歌唱。東京大学大学院在学中に日本最大級のピアノコンクールで優勝し、世界最高峰のショパン国際ピアノコンクールでセミファイナル出場。自身のコンサートでもスタジオジブリの名曲を数多く披露する、大注目・新進気鋭の若手ピアニスト 角野隼斗とのコラボパフォーマンスを披露！

1995年公開作品『耳をすませば』の劇中で主人公・月島雫が偶然たどりついた、アンティーク家具や時計の修理・販売を行う店「地球屋」（青春の丘）から、本作品の主題歌となった「カントリー・ロード」を松下が歌唱。「地球屋」に置かれているピアノを角野が特別アレンジバージョンで伴奏し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを届ける。

さらに、角野は2004年公開作品『ハウルの動く城』の劇中に登場する「ハウルの城」（魔女の谷）から、実際に展示されているアンティークピアノで本作品のメインテーマ曲「人生のメリーゴーランド」を演奏する。

＜出演アーティスト＞※五十音順

角野隼斗、HANA、松下洸平

■番組公式X：https://x.com/ntv_withmusic

■番組公式 Instagram ：https://www.instagram.com/withmusic_ntv/

■番組公式 TikTok ：https://www.tiktok.com/@ntv_withmusic

■番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@ntv_withmusic

■TVer：https://bit.ly/ntv_withmusic_Art_TVer