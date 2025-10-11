サーキットを彩るレースクイーンは、具体的にどんなことをしているのか。女性芸人が潜入取材した現場で“日本一のレースクイーン”に遭遇し、スタジオから反響が寄せられた。

【映像】スタイル抜群！サーキットを彩る美人レースクイーンたち

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #7』（ABEMA）が10月11日に放送。お笑いコンビ・カーネーションの吉田結衣は、映画『ワイルドスピード』が最も好きだという自身の興味から、意外と知らないレースクイーンの実態を調査した。

訪れたのは、SUPER GTのレースが開催される、三重・鈴鹿サーキット。初めてサーキットを訪れた吉田は、一面アスファルトの広大な敷地と解放感にテンションが上がったという。現地ではすぐにレースクイーンに遭遇し、ファンがついて回るほどの人気ぶりを写真で説明した。

特に目を引いたのが、「D’stationフレッシュエンジェルズ」に所属する水瀬琴音さん。彼女は2023年に「日本レースクイーン大賞」、翌年から名称が変わった「レースアンバサダーアワード2024グランプリ」を受賞した、まさに“日本一のレースクイーン”だ。

そんな水瀬さんの笑顔を捉えた一枚に、スタジオには「可愛い」「キラキラしてる」といった絶賛の声があがっていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）