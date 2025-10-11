サッと穿くだけでOK！【AMERICAN HOLIC】大人に似合う♡「おしゃ見えパンツ」

大人の秋コーデで活躍しそうなおしゃれ見えパンツを【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】で発見！ カジュアルさと大人っぽさを両立した、バレルシルエットパンツとカーゴパンツです。ゆとりのあるシルエットで脚のラインが目立ちにくく、こなれ感も醸し出せそう。大人に似合う上品な色展開なので、ぜひコーデに取り入れて。

シンプルなワンツーでもサマ見え！ ギャザー入りパンツ

【AMERICAN HOLIC】「ギャザーバレル風パンツ」\1,980（税込・セール価格）

ギャザーがアクセントのパンツ。曲線を描くバレルシルエットが今っぽく、コーデの垢抜けに一役買ってくれそうです。脚のラインを拾いにくく、ウエストは総ゴムで楽ちんなのも嬉しいポイント。グレーベージュとエクリュの2色展開で、どちらも上品な雰囲気をまとえる予感。カジュアルなスウェットシャツを合わせても、ぐっと大人っぽい印象です。

大人コーデに取り入れやすいカーゴパンツ

【AMERICAN HOLIC】「サテンカーゴパンツ」\2,990（税込・セール価格）

上品な光沢のある素材を使用したパンツ。カーゴポケットがアクセントになったカジュアルなデザインながら「しなやかなドレープ感と適度なハリ感」（公式サイトより）によって、ラフすぎず大人コーデにも取り入れやすい一着になっています。カーキ・グレーベージュ・ネイビーの3色展開。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M