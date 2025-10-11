¡Ú¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Û¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¦ÅÆ¡Öµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÖ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¾®¤µ¤¤¡×Èá´êV¤Ë´î¤Ó
¡¡¥³¥ó¥È·Ý¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤¬11Æü¡¢TBS¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡×Æâ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬½éÍ¥¾¡¤·¡¢¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ²Á°Æ©¡Ê35¡Ë¡¢ÅÆ¡Ê37¡Ë¤Ë¤è¤ëÌ¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¤ÎÆóÅáÎ®¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢·ëÀ®17Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÌµ´§¤òÊÖ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÆ²Á°¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥ê¥¹¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿¡£ÅÆ¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºÝ¤ËÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡Öµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´¶¤Ï¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µã¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀÖ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¾®¤µ¤¤¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö474¡×¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£Æ²Á°¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤â¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¿³ºº°÷¤ÎÊý¤âÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÅÆ¤â¡ÖµîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éµîÇ¯¤Î¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¹ç·×¤Ï945ÅÀ¤Ç2°Ì¤Î¡Ö¤äÃÄ¡×¤Ë8ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡¡£Æ²Á°¤Ï¾¡°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£º£Ç¯¤ÏÁ´Éô¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£