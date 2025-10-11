¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¡Ö¼Â²È¤Î¼Ú¶â¤¬1²¯±ß°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¡× Éã¿Æ¤È¤Î¡ÈºÇ´ü¤ÎÊÌ¤ì¡É¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¤¬¡¢¼Â²È¤Î¿¼¹ï¤Ê¼Ú¶â»ö¾ð¤È¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤È¤Î¡Ö²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¡×ºÇ´ü¤ÎÊÌ¤ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤È¥¤¥¿¥³¤Î¸ý´ó¤»¤ÇÂÐÌÌ
¡¡·Ý¿Í¤¬¸Ê¤ÎÏÃ½Ñ¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤ò¡È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¡É¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥° #7¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬10·î11Æü¤ËÊüÁ÷¡£¶å¾ò¤Ï¡Ö»à¤ó¤À¿Í¤Ë¤â¤¦1ÅÙ²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å¾ò¤ÎÉã¿Æ¤ÏÇ®ÂÓµû²°¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Ú¶â¤Ï1²¯±ß°Ê¾å¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö100Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¹¤ë¸ÅÂåµû¤Î¥¢¥¸¥¢¥¢¥í¥ï¥Ê¤¬¡¢¿åÁå¤ÎÃæ¤Ç6000±ß¤Î¥ì¥Ã¥É¥Æ¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ê¥Þ¥º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Î¤ä¡Ù¤È¿åÁå¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å¹¤Ë¤Ï3ËüÉ¤¤â¤Îµû¤¬¤ª¤ê¡¢ËèÆü²¿¤«¤·¤é¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¸ÄÂÎ¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÀÖ»ú¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¡¢¼Ú¶â¤Ï1²¯2000Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ç¡×¤È¡¢¼Ú¶â¤¬ËÄ¤é¤ó¤À·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿Æ¤Ï²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤áÎ¥º§¡¢¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¤ÏÊì¿ÆÂ¦¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶å¾ò¤¬18ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤ªÁ°¤½¤ó¤Ê¤ó¤¹¤ó¤Ê¤ä¡£¤â¤¦ÃÎ¤é¤ó¡¢¤É¤Ã¤«¹Ô¤±¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éã¿Æ¤È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤Ë¡£
¡¡¶å¾ò¤ÎÉã¿Æ¤Ï¤½¤Î¸åË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î´ü´ÖÃæ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌÌ²ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¡Ê¥³¥¦¥Æ¥¤¤ò¡Ë²ò»¶¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢ËÍ¤Î¸½¾õ¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£ºÇ¸å¸À¤¨¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤è¤ê¡Ë