HANA、バラバラな恋愛価値観が明らかに「LINEで告白はあり？なし？」 豪華3曲ライブ
7人組ガールズグループ・HANAが、18日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（毎週土曜 後10：00〜後10：54）に出演。トークゲストとして初登場となる。
【番組カット】トークゲスト初登場！HANAポーズをするHANA
デビューして半年足らずでForbes JAPANが発表する「世界を変える30歳未満」に選出されるなど、デビュー早々に日本の音楽シーンをけん引するHANAのデビューから半年の間に起こった音楽活動からプライベートまでのニュースをMC・有働由美子と松下洸平が徹底的に深掘りする。デビュー曲「ROSE」のMV撮影の裏側でプロデューサー・ちゃんみなの驚きの行動を紹介。さらに「LINEで告白はあり？なし？」で盛り上がるなど、意外とバラバラのHANAの恋愛価値観が明らかになる。
そして、『No No Girls』の審査楽曲「Tiger」、爆発的ヒットを記録した「Blue Jeans」、JISOOとMOMOKAが作詞に参加した「BAD LOVE」の豪華3曲をライブ披露する。
同番組アーティストナビゲーターの松下は、ジブリパークから特別歌唱。東京大学大学院在学中に日本最大級のピアノコンクールで優勝し、世界最高峰のショパン国際ピアノコンクール・セミファイナル出場を果たし、自身のコンサートでもジブリの名曲を数多く披露する大注目の新進気鋭の若手ピアニスト・角野隼斗とのコラボパフォーマンスを披露する。
1995年公開作品『耳をすませば』の劇中で主人公・月島雫が偶然たどりついた、アンティーク家具や時計の修理・販売を行う店「地球屋」（青春の丘）から、本作品の主題歌となった「カントリー・ロード」を松下が歌唱する。「地球屋」に置かれているピアノを角野が特別アレンジバージョンで伴奏し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを届ける。
さらに、角野は2004年公開作品『ハウルの動く城』の劇中に登場する「ハウルの城」（魔女の谷）から、実際に展示されているアンティークピアノで本作品のメインテーマ曲「人生のメリーゴーランド」を演奏する。
