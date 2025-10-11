ºå¸ý¼îÈþ¡¡Á°²ó½Ð±é»þ¤ÎÈ¯¸À¤¬¼Â¤Ã¤¿?¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¡×¤Ë½Ð±é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¥Î¥Ö¤é¶Ã¤
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºå¸ý¼îÈþ¡Ê23¡Ë¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Á°²ó½Ð±é»þ¤ÎÈ¯¸À¤ÇÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¸ý¡£ºòÇ¯7·î¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¡Öº£¤Ï°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´ü¡×¤ÈÂç»ö¤Ê»þ´ü¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°²ó½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Î´ÑÍ÷¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¡¢º£Ç¯8·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Î´ÑÍ÷¤Ë¹Ô¤±¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤¬¡Ö¤¨?´ÑÍ÷?¡×¤È¶Ã¤¡¢ÁêÊý¡¦Âç¸ç¤â¡Ö¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î?¡×¤È»×¤ï¤ºÊ¹¤¤¤¿¡£ºå¸ý¤Ï¡Ö´ÑÍ÷¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¡×¤È¡¢¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Î¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤¤¤¿¤á¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿?À¸¤Ç¸«¤¿¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ºå¸ý¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤É¤³¤¬¤ä!¡×¤È»×¤ï¤ºÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤³¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ËÂç¸ç¤Ï¡Ö¡È¤É¤³¤¬¤ä¤Í¤ó¡É¤â¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤?¡×¤È¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¹¥¤¤Î¥¥ã¥é¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£