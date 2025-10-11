【FLIPPER’S】秋限定♡ふわとろ「スフレモンブラン」と果実パルフェが登場

ふわふわ食感のスフレパンケーキで人気の「FLIPPER’S」から、秋の味覚を堪能できる限定メニューが登場します♡ 10月15日(水)より提供がスタートする「スフレモンブラン 自家製完熟柿のソース」と、自由が丘・梅田店限定「ぶどうと秋果実のパルフェ」の特別セット。さらに、秋の香り漂うハーブティーやフルーツティーもラインナップ。心ときめく秋のティータイムをお楽しみください♪

FLIPPER’S秋限定「スフレモンブラン」で味わう幸せ

価格：1,650円(税込)

「スフレモンブラン 自家製完熟柿のソース」は、FLIPPER’S自慢のスフレパンケーキを秋の味覚モンブラン仕立てにアレンジした限定メニュー。

ふわとろのスフレに、チーズクリームと国産栗ペースト、無花果ジャムを重ね、まるでデザートの宝石箱のよう。

仕上げには完熟柿とフレッシュハーブの自家製ソースをとろりとかけ、果実の甘みと爽やかな香りを堪能できます♡

自由が丘＆梅田限定！「ぶどうと秋果実のパルフェ」も

価格：2,178円(税込)

自由が丘店と梅田店では、「スフレモンブラン」と「ぶどうと秋果実のパルフェ」がセットで登場。

濃厚カシスピュレとレモンバーベナシロップの酸味、アールグレイ香るマスカルポーネクリームやベイクドチーズケーキ、洋ナシの赤ワインコンポートが重なり合い、季節のフルーツが華やかに彩ります。

まさに“秋のご褒美パフェ”♡

秋の香りを楽しむティーセレクション

価格：単品770円(税込)／ドリンクセット＋550円(税込)

秋限定スイーツにぴったりのドリンクメニューも登場。「レモンバーベナティー」は爽やかな柑橘の香りが広がるホットハーブティー。

価格：単品880円(税込)／ドリンクセット＋550円(税込)

さらに、オレンジ・キウイ・苺など6種の果実をオレンジペコーに漬け込んだ「6種のフルーツティー」もおすすめです。

店舗ごとに異なるドリンクセットも用意され、ゆったりとした秋のカフェタイムを楽しめます♪

心も満たす♡FLIPPER’Sで秋スイーツを堪能

秋の実りを贅沢に味わえるFLIPPER’Sの「スフレモンブラン」コレクション。ふわとろのスフレ、香り高いハーブティー、そして果実の恵みたっぷりのパルフェが、心までほぐしてくれます。

自由が丘や梅田の限定セットはこの季節だけのお楽しみ。下北沢・吉祥寺でもそれぞれの魅力的なラインナップが登場します。

あなたの秋時間を、FLIPPER’Sでちょっぴり贅沢に過ごしてみてはいかが？