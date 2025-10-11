金融資産225万円「ある程度は息子や娘家族のお世話にならせていただこうと」82歳女性が必要と感じる老後資金はいくら？
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住82歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
リタイア前の職業：自営業・自由業
リタイア前の年収：150万円
現在の金融資産：預貯金150万円、リスク資産75万円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
ひと月の支出：10万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと貯めておけばよかった・足りない」と回答。
その理由として、「物価が上がり生活が厳しい。このご時世でもし息子家族がいなければ生活が維持できなかった」と語っています。
「ある程度は、息子や娘家族のお世話にならせていただこうと考えていたので、500万円で足りるかと。こんなに長生きする気もなかった」といいます。
しかし実際に年金生活を送る中で、老後資金は「1000万円」必要だったのでは、と感じているそうです。
「銀行にお金を預けず、株式投資をもっとしておけばよかった」と後悔を口にします。
「息子と娘が立派に育ち、孫の顔も見られて、十分に幸せである」と語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「どんなにお金があれど、寂しく満たされていない老人ばかり。結局は人間関係（が大切）」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住82歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：82歳女性
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
リタイア前の職業：自営業・自由業
リタイア前の年収：150万円
現在の金融資産：預貯金150万円、リスク資産75万円
これまでの年金加入期間：不明
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
ひと月の支出：10万円
「息子がいなければ生活が維持できなかった」現在、およそ預貯金150万円、リスク資産75万円を保有しているという投稿者。
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと貯めておけばよかった・足りない」と回答。
その理由として、「物価が上がり生活が厳しい。このご時世でもし息子家族がいなければ生活が維持できなかった」と語っています。
「株式投資をもっとしておけばよかった」現役時代は、老後資金として「500万円」貯めることを目標にしていたそう。
「ある程度は、息子や娘家族のお世話にならせていただこうと考えていたので、500万円で足りるかと。こんなに長生きする気もなかった」といいます。
しかし実際に年金生活を送る中で、老後資金は「1000万円」必要だったのでは、と感じているそうです。
「銀行にお金を預けず、株式投資をもっとしておけばよかった」と後悔を口にします。
「孫の顔も見られて十分に幸せ」今の生活の満足度については「満足している」という投稿者。
「息子と娘が立派に育ち、孫の顔も見られて、十分に幸せである」と語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「どんなにお金があれど、寂しく満たされていない老人ばかり。結局は人間関係（が大切）」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)