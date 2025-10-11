サッカー日本代表は１１日、国際親善試合ブラジル戦（１４日・味スタ）に向けて千葉市内で練習を行った。

２―２で引き分けたパラグアイ戦から一夜明け、同戦に先発した選手と試合前日から別メニューのＦＷ前田は室内で調整し、その他の選手は雨が降る中で練習を行った。

左足首痛で別メニュー調整が続いていたＭＦ久保建英は、この活動で初めてスパイクを履いて全体練習に合流。ボール回しなどまで行い、その後は個別で調整した。練習後に取材に応じた久保は「やれることはやれているので。久々に合流できて良かった。プラン通りにいっていると思います」と話し、ブラジル戦での復帰へ「そこを目指してやっているので」と明かした。

現在、日本代表はメキシコ（０△０）、米国（０●２）、パラグアイ（２△２）に３戦未勝利。５度のＷ杯優勝を誇るブラジルとは、これまで通算１３試合で２分け１１敗。過去一度も勝利のない“サッカー王国”から歴史的１勝を目指す。同戦はかつてＦＣ東京に在籍していた時の本拠地・味スタで行われることもあり、久保は「感慨深いものは当然あると思いますし、他の選手よりもホームみたいな環境でやらせてもらえるので。当然、ＦＣ東京のファン・サポーターの方も普段より多く見てくれると思いますし、そういったことも力に変えて頑張れればと思います」と決意を示した。