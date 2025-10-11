コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）で優勝したロングコートダディが、同局系「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）に番組またぎで生出演。改めて喜びを語った。

番組冒頭にトロフィーを抱え、赤いブレザーを羽織って登場。司会を務める安住紳一郎アナウンサーにコンビ歴１７年目、２年連続４回目の決勝で悲願を達成したことを紹介された。同アナに「終わったばかりで、少し顔が上気している感じが」と快挙から間もない様子を伝えられた。

昨年は１点差で涙をのんでいただけに、「今年優勝して終わりにしたいくらいの気持ちがあった？」と安住アナから問われると、ロングコートダディの堂前透が「有終の美を飾ることができて。重圧？ ありましたね。人生でも２番目くらいにうれしかったです」とぽつり。相方の兎から「一番は何？」と問われると「一番は初めて逆上がりできたこと」とボケた。

司会の脚本家・三谷幸喜氏からも「大好きです。無駄な言葉が一個もない、本当にそう思う」と賛辞を受けていた。

今回のキングオブコントは史上最多エントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が決勝を争った。２年連続４度目出場のロングコートダディ（吉本興業）が９４５点でコント日本一に輝き、賞金１０００万円を獲得した。