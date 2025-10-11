モーニング娘。’２５の弓桁朱琴（１７）が１１日、グループのインスタグラムに画像を投稿し、東京・昭和女子大学「人見記念講堂」で開催された事務所の大先輩でもある歌手・森高千里（５６）のコンサートを観覧したことを明かした。

メンバーの小田さくら（２６）、櫻井梨央（１９）、井上春華（１９）とともに森高を囲む画像を掲載「森高千里さん、そして会場いっぱいのファンの皆さんのパワーとエネルギーが溢れるライブ！愛に溢れた空間の温かさに沢山の元気をいただきました…」と感激。「お会いできて本当にうれしかったです。素敵な時間をありがとうございました！！」と感謝した。

櫻井もインスタに画像を掲載。「事務所の大先輩・森高千里さん、そしてファンの皆さんが心をひとつにして創り上げるライブ…あたたかくてエネルギーに満ちた空間に、たくさんの刺激をいただきました」と大興奮だった。井上は自身のブログに「雨。」と題してコメントを掲載。「今日は、大好きな曲を聴くことができてうれしかったなぁー。」と森高の「雨」がお気に入り曲であることを匂わせていた。