韓国5-0撃破のブラジルにDF渡辺剛「自分たちも一歩間違えば…」複数失点からの立て直しへ
対戦相手も違えば、出場したメンバーも異なるが、9月のアメリカ戦(●0-2)と今月10日のパラグアイ戦(△2-2)で2試合連続の複数失点を喫している日本代表。14日には世界有数の攻撃陣を揃えるブラジル代表をホームに迎えるなか、守備の立て直しが急務となっている。
それもブラジルは10日、韓国・ソウルで行われた国際親善試合に5-0で完勝しており、勢いに乗っている状況。パラグアイ戦から一夜明けた11日、報道陣の取材に応じたDF渡辺剛(フェイエノールト)は「今のメンツを見たら全然有り得ること。それこそ2桁取れるくらいのチームだと思う」と大きな警戒を口にした。
失点が続いている背景には守備陣に負傷者が相次いでいることがもちろん挙げられるが、まずは現状メンバーでの最適解を探っていくことが不可欠。渡辺は「自分たちも一歩間違えばそういう試合、5点取られてもおかしくない試合になりかねない」とした上で「今の日本代表が結果が必要となると、できるだけ持たせて、自陣に引き込んでからのカウンターになる。前に力のある選手たちがいるので」と戦い方を展望した。
さらに渡辺は「カタールW杯じゃないけど、しっかり(後ろに)5枚を並べて前に4枚、センターFWに1枚でやれば、前線の選手は少しキツいけど後ろでスキができることは少ない」と守備のオーガーナイズにも踏み込み、「ズラされて間に広いスペースができてスライドし切れないこともなくなる。5枚でやれば一瞬のスキも生まれにくい。1対1に強い選手に2対1を作れる可能性も高い」とメリットを列挙。「可変をするよりは5-4-1で守備をするほうがいい」とも言い切った。
渡辺の頭にあるのはパラグアイ戦の反省だ。この日、報道陣から南米勢と対戦するにあたっての注意点を聞かれた渡辺は「組織的な中でも南米のチームは球際、個の部分が強調されたチーム」と答えつつ、次のようにパラグアイ戦の反省を語った。
「南米のチームには1対1でガシャっと来られて、そこを負けて一人剥がされたところから崩れていくというシーンが昨日の試合でも2、3回あった。そこで(佐野)海舟もそうだし、球際さえ勝てれば相手は孤立しているのでそこからチャンスができる。今までずっと南米は苦手と言われていて、明らかにそこが出た試合だった」
そこで渡辺は“個の力”に頼ろうとはしなかった。「個のところで勝つのもそうだけど、そういう相手でも戦えるフォーメーションや形を作ったり、みんなの共通理解があれば南米相手、ブラジル相手でもやれるようになると思う」。こうしたテーマはすでにチーム内での意見交換も進んでいるようだ。
「夜遅くまで選手たちと話して、こうしたらよかったよねとか、次のブラジル戦はこうしたいよねという話をした。みんな意見を持っている選手が多いので、話していて良くなるんだろうなと思うし、誰が出ていても自分の意見を言えるのが今の代表のすごいところだと思う」
そう前向きな感触を口にしつつ、「そういう意味では(現在の苦しい状況は)捨てたもんじゃないというか、もっともっと強くなるんだろうと感じた」と希望も語った渡辺。A代表キャップ6試合にしてすでにDFリーダーの風格を纏いつつある28歳が、緊急事態に陥っている守備陣の光明となるか。
(取材・文 竹内達也)
