パラグアイ戦の反省語った鈴木淳之介、跳躍力で話題の空中戦も「いろいろなことを考えながらやっている途中」
パラグアイ戦から一夜、DF鈴木淳之介が課題を見つめながらブラジル戦へ「それぞれ特長があると思いますし全員素晴らしい選手だと思うので、誰が来てもいいように準備したい」と力を込めた。
鈴木は国際Aマッチ2試合目となった一戦でフル出場するも2失点。特に2失点目については試合後「ガチャンと寄せられれば良かった。距離感の問題だと思うので、1mのこだわりはもっとやっていかないといけないと思った」と述べ、中盤で相手に対応しきれなかったことを悔やんでいた。
11日のトレーニング後にも「もっとガツンといけるところでいければ2失点目もなかったと思いますし、悔やまれる場面」と唇を噛んだ。加えて鈴木は「守備の対応だったり一発で飛び込んじゃうところだったり、後で見返して『なんでやっちゃったんだろう』と思うところもありました」と試合を通した反省を述べた。
そうしたパラグアイ戦では膝の位置が相手の頭まで到達するほどの跳躍力が話題になった。ただ鈴木は空中戦の手応えを訊かれると「相手に前で触られることもありましたしなんとも言えないです」と話し、「早く飛んでも相手に当てられて後ろに流れることもありますし、まだいろいろなことを考えながらやっている途中」と試行錯誤している様子だ。
パラグアイ戦では手応えを掴みきれなかったが、中3日でブラジル戦を控えている。鈴木は韓国を5-0で破った相手について、ハイライトを確認した段階ではあるものの「アイディア溢れるサッカーでこういうところまで見えているのかみたいな得点もありましたし、非常に楽しみな相手だなという印象」とコメント。反省点を改善していきながら、「いろいろなことをトライする絶好の相手だと思うので、しっかりと良い準備をして勝ちたい」と意気込んだ。
(取材・文 加藤直岐)
