パラグアイ戦で輝いた佐野海舟、持ち前の推進力をブラジルにも発揮へ「勇気を持ってプレーしないといけない」
パラグアイ戦で輝いたMF佐野海舟はブラジル相手にも特長を発揮すべく、「勇気を持ってプレーしないといけない」と力を込めた。
佐野は10日のパラグアイ戦でルーズボールへの鋭い反応やインターセプトで何度もボールを拾い続け、簡単には相手のペースにさせない働きを見せていた。前半42分には右サイドハーフウェーライン付近でパスカットすると、ボディフェイントで相手を振り切って前進。縦のスペースにボールを運び、FW小川航基とMF南野拓実が走り込むペナルティエリア内にクロスを送り込んだ。
この場面では惜しくも味方に合わなかったが、持ち前の推進力を生かしてチャンスに繋げるプレーを南米勢相手にも披露。佐野は「航基くんがフリーだったのでそこにしっかり合わせないといけないと思いますし、あそこまでいけても最後の質の部分がやっぱり自分の課題」と反省を口にしつつ、「パスカットは前向きな状況で奪えますし(相手と)入れ替わる感じで奪えるのでより攻撃に繋がりやすい」とプレーの価値を示した。
そうしたプレーで攻撃に繋げていったことに加えて縦パスで小川の同点弾をアシストした佐野だが、手応えを述べるよりも「アメリカ戦のように後ろ向きなプレーが増えてなかなか前につけられない試合も全然あるので、そういうときにどう良い方向に持っていくかの方が大事」と強調。14日に控える難敵・ブラジル戦に集中する。
「本当に勇気を持ってプレーしないといけないと思いますし、前向きなプレーというのが必ずチームの攻撃のプラスになると思うので、そこはしっかり出せるようにやっていきたいなと思います」
強豪との一戦へ「すごい楽しみですし、そういうところで自分が何を残せるかというのも楽しみ」と佐野。ワールドカップに向けてたしかな自信を掴みにいく。
(取材・文 加藤直岐)
