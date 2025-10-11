梅田サイファー、『キングオブコント』テーマソングをリアレンジ収録したEP「King or Clown」配信リリースへ
梅田サイファーが、これまで担当してきた『キングオブコント』テーマソングをリアレンジした楽曲を、一つにまとめたDigital EP「King or Clown」を10月12日（日）にリリースする。
4年連続で『キングオブコント』のテーマソングを手がけてきた梅田サイファーだが、本作には既発曲の「KING (RAPNAVIO Ver.)」「BE THE MONSTERR」に加え、2024年のテーマソングをリアレンジした「Break the record」、そして2025年のテーマソングをリアレンジした新曲「Love of the game」の、新曲2曲を収録する。
リード曲「Love of the game」には、プロデューサーとしてChaki Zuluが参加した。ラップと音楽への揺るぎない愛を原動力に走り続けてきた彼らの思いを力強く描いた楽曲に仕上がっている。
さらに、これまで音源化されていなかった2024年のテーマソングのリアレンジ楽曲「Break the record」も満を持して本EPに収録。こちらは「ベストを更新し続け、昨日の自分を超えていく」というメッセージを力強く刻んだ一曲だ。
■Digital EP「King or Clown」
2025.10.12 Release
M1. Love of the game (Prod. Chaki Zulu)
feat. KennyDoes, YugaSoda, テークエム, peko, teppei, KOPERU, KBD, ILL SWAG GAGA, KZ, HATCH & Cosaqu
M2. Break the record (Prod. Cosaqu)
feat. teppei, YugaSoda, peko, KBD, ILL SWAG GAGA, テークエム, KZ, Cosaqu, KOPERU, HATCH & KennyDoes
M3. BE THE MONSTERR (Prod. peko, KennyDoes & Cosaqu)
feat. R-指定, KOPERU, Cosaqu, KBD, KennyDoes, teppei, YugaSoda, KZ, ILL SWAG GAGA, peko & テークエム
M4. KING (RAPNAVIO VER.) (Prod. Cosaqu)
feat. R-指定, teppei, テークエム, YugaSoda, KOPERU, KZ, KBD, KennyDoes, ILL SWAG GAGA & peko
■＜47都道府県TOUR 2025→2026〜UC is comin’〜＞
【東京】2025年10月5日(日) open 17:00 / start 18:00 恵比寿ザ・ガーデンホール
【長崎】2025年10月9日(木) open 18:30 / start 19:00 長崎DRUM Be-7
【福岡】2025年10月10日(金) open 18:30 / start 19:00 福岡DRUM Be-1
【鹿児島】2025年10月12日(日) open 17:00 / start 17:30 Duckbill
【宮崎】2025年10月13日(月祝) open 17:00 / start 17:30 宮崎LAZARUS
【三重】2025年10月19日(日) open 17:00 / start 17:30 四日市 CLUB ROOTS
【埼玉】2025年10月25日(土) open 17:00 / start 17:30 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
【新潟】2025年10月26日(日) open 17:00 / start 17:30 NEXS NIIGATA
【北海道】2025年10月30日(木) open 18:30 / start 19:00 cube garden
【秋田】2025年11月1日(土) open 17:00 / start 17:30 秋田 Club SWINDLE
【青森】2025年11月2日(日) open 17:00 / start 17:30 青森Quarter
【岩手】2025年11月3日(月祝) open 17:00 / start 17:30 盛岡CLUB CHANGE WAVE
【高知】2025年11月8日(土) open 17:00 / start 17:30 X-pt.
【香川】2025年11月9日(日) open 17:00 / start 17:30 高松MONSTER
【岐阜】2025年11月13日(木) open 18:30 / start 19:00 岐阜club-G
【滋賀】2025年11月15日(土) open 17:00 / start 17:30 滋賀 U☆STONE
【和歌山】2025年11月16日(日) open 17:00 / start 17:30 SHELTER
【千葉】2025年12月19日(金) open 18:30 / start 19:00 柏PALOOZA
【静岡】2025年12月20日(土) open 17:00 / start 17:30 静岡UMBER
【山梨】2025年12月21日(日) open 17:00 / start 17:30 KAZOO HALL
【鳥取】2026年1月11日(日) open 17:00 / start 17:30 米子laughs
【島根】2026年1月12日(月祝) open 17:00 / start 17:30 出雲APOLLO
【広島】2026年1月14日(水) open 18:30 / start 19:00 SIX ONE Live STAR
【京都】2026年1月15日(木) open 18:30 / start 19:00 KYOTO MUSE
【石川】2026年1月17日(土) open 17:00 / start 17:30 金沢EIGHT HALL
【長野】2026年1月18日(日) open 17:00 / start 17:30 長野CLUB JUNK BOX
【兵庫】2026年2月7日(土) open 17:15 / start 18:00 Harbor Studio
【奈良】2026年2月8日(日) open 17:00 / start 17:30 奈良ネバーランド
【岡山】2026年2月11日(水祝) open 17:00 / start 17:30 YEBISU YA PRO
【山口】2026年2月12日(木) open 18:30 / start 19:00 周南RISING HALL
【佐賀】2026年2月14日(土) open 17:00 / start 17:30 佐賀GEILS
【熊本】2026年2月15日(日) open 17:00 / start 17:30 熊本B.9 V1
【大分】2026年2月18日(水) open 18:30 / start 19:00 大分DRUM Be-0
【愛媛】2026年2月21日(土) open 17:00 / start 17:30 WstudioRED
【徳島】2026年2月22日(日) open 17:00 / start 17:30 club GRINDHOUSE
【神奈川】2026年3月6日(金) open 18:15 / start 19:00 横浜ベイホール
【栃木】2026年3月7日(土) open 17:00 / start 17:30 HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2
【宮城】2026年3月8日(日) open 17:00 / start 17:30 仙台darwin
【山形】2026年3月14日(土) open 17:00 / start 17:30 山形ミュージック昭和Session
【福島】2026年3月15日(日) open 17:00 / start 17:30 郡山Hip Shot Japan
【茨城】2026年3月17日(火) open 18:30 / start 19:00 mito LIGHT HOUSE
【群馬】2026年3月19日(木) open 18:30 / start 19:00 前橋DYVER
【富山】2026年3月21日(土) open 17:00 / start 17:30 MAIRO
【福井】2026年3月22日(日) open 17:00 / start 17:30 福井 CHOP
【愛知】2026年3月24日(火) open 18:15 / start 19:00 名古屋クラブクアトロ
【大阪】2026年4月4日(土) open 17:00 / start 18:00 なんばHatch
【沖縄】2026年4月11日(土) open 17:00 / start 17:30 沖縄セントラル
【沖縄】2026年4月12日(日) open 15:30 / start 16:00 沖縄セントラル
