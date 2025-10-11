À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡Ù¡¡µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëMV¤¬¸ø³«¡¡
2024Ç¯10·î17Æü¤Ë76ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ø¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡Ù¤Î½é¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬´°À®¡£°ì¼þ´÷¤òÁ°¤Ë¤·¤¿10Æü¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1981Ç¯4·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡Ù¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÃÓÃæ¸¼ÂÀ 80¥¥í¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç£²ÅÙ²Î¾§¤·¤¿¤Û¤«¡¢2024Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡Ø¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡Ù¤ò²Î¤¤·Ñ¤°ÄÉÅé´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î³èÆ°½é´ü¤«¤é¥¹¥Á¡¼¥ë»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿²È¡¦»³´ß¿¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¾§¤¹¤ë»Ñ¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÂ¢½Ð¤·¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£