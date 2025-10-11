公明党による自民党との連立離脱表明から一夜明けた１１日、公明北海道本部代表の佐藤英道衆院議員（比例北海道ブロック）が報道陣の取材に応じた。

佐藤氏は「２６年間の絆は非常に大きい。これからも協力できることは協力し、政治を前に進めてまいりたい」と話した。

公明の政権離脱に伴い、今後道内で最大の焦点となるのは、佐藤氏が出馬を予定している衆院選道４区（小樽市、札幌市の一部など）の扱いだ。自公協力の一環として自民が公明に譲った道４区。自民道連会長の武部新衆院議員（道１２区）は「４区の合意は生きている」とする一方で、佐藤氏は「早急に道本部役員や支持者と協議を進める」と述べるにとどめた。

野党側も公明との距離感を見極めようと目を凝らす。

立憲民主党道連代表の勝部賢志参院議員（道選挙区）は、公明離脱に伴う選挙戦への影響について「選挙は足し算だけで成り立つものではない」と強調。その一方で公明とは、安全保障や社会保障など政策的に近いところがあるといい、「政策実現の協力体制というのは十分に取れるのではないか」とし、野党による連立に加わることについても「あらゆる可能性を排除せずに進めることが大事だ」と述べた。

立民最大の支援団体である連合北海道の和田英浩事務局長も「公明は良くも悪くも２６年間、自民を支えてきた点に責任はある」と指摘しつつ、歴史的経緯を念頭に「現在でも平和や弱者救済など共通する部分はある。予断を持って話はできないが、様々な協力関係はあり得るのではないか」と語った。