高橋克典の愛猫が階段上から“ひょっこり”、愛らしい姿に「かわいい！」「天使」
俳優の高橋克典（60歳）が10月10日、公式ブログを更新。家にやって来てから約3か月が経つ愛猫・ミルリィへの想いをつづり、穏やかな家庭のひとコマを切り取った写真を公開した。
この日、「一度帰る」と題してブログを更新した高橋は、「すっかり家族。この子が来てくれてから家族が穏やかになった」と思いをつづりながら、やわらかな光の差し込む自宅の階段上から、“ひょっこり”と顔をのぞかせる愛猫の姿を公開した。
この投稿にファンからは「前足出してお出迎え可愛い」「すっかり、家族の一員になっていますよね〜（笑）」「待ってたんですね」「こうやって待っていられると嬉しくなりますね」「かわいい！！」「お顔が本当に可愛い」「きゃ〜可愛い〜」「人間の女の子みたいですよねぇ〜超可愛い」「覗いてるぅ〜可愛い」「何してても可愛いし、見てて飽きない」「階段から顔を覗かせているのは何だか犬みたい」「みんなに可愛がられて、超幸せなお嬢さま」「天使」などの声が寄せられている。
