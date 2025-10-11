「オシャレだね」って褒められそう！【niko and ...】脱・ダル着見え！「垢抜けスウェット」

2025年秋冬も “スウェット” のトレンドは継続。大人が選ぶなら、ダル着に見えない、デザイン性の高いものがおすすめ。そこでぴったりなのが【niko and ...（ニコアンド）】の「垢抜けスウェット」。フェミニン派にもうってつけの甘めテイスト、着るだけでオシャレ感がアップしそうなクロシェコンビなど、豊富にラインナップ。今季のスタメンアイテムになりそうなので、ぜひチェックして！

フェミニン派も納得のドロストプルオーバー

【niko and ...】「あんちょん2WAYドロストプルオーバー」\6,600（税込）

脱ダル着見えを即叶えてくれそうな一枚を発見！ ふんわりしたボリュームスリーブとドロストのリボンディテールがアクセントになり、フェミニンなムードもプラス。しかも袖はスナップボタンで取り外し可能なため、ベストとしても着用できる2WAY仕様です。そのまま一枚で主役にするのも、袖を外してシアーTやメロウトップスに合わせて上品にアレンジするのもおすすめ。

カレッジテイストデザインでこなれる！ 刺繍プルオーバー

【niko and ...】「ライトダンボール刺繍プルオーバー」\6,000（税込）

「保温性・軽さ・ストレッチ性・適度なハリと柔らかさ」（公式オンラインストアより）を兼ね備えた、ライトダンボール生地を使用したプルオーバー。カレッジテイストな胸元とバックのロゴ刺繍がアクセント。ほどよくゆったりしたシルエットとサイドスリット入りで、女性らしい抜け感をプラスしています。シンプルながらも存在感のある、大人カジュアルのマストアイテムです。

どこから見ても着映えするコンビデザイン

【niko and ...】「クロシェコンビプルオーバー」\6,600（税込）

これまでなかったようなスウェットを求めているなら、コンビデザインが目を引くプルオーバーがうってつけかも。クロシェ編みの切り替えで奥行きが生まれ、一枚でレイヤード感が楽しめそうなのが魅力。ボリューム感のある袖とリラックスシルエットで、体型カバーしつつほどよい抜け感もプラスできそう。コットンレーススカートと合わせればフェミニンな雰囲気に。あえてメンズライクなボトムスと合わせて、甘辛ミックスにしあげるのもアリ。

こだわり抜いた大人のためのスウェット

【niko and ...】「マトンスリーブスウェットプルオーバー」\6,600（税込）

公式オンラインストアによると、「こなれた「くたっと感」 、着心地の良さ」を追求し、生地から別注、製品加工を施したという、こだわりスウェット。ふんわりとしたマトンスリーブでシルエットにメリハリが生まれ、ちょっぴりモードな印象も与えてくれそうです。大人カジュアルなコーデに仕上げやすいカレッジロゴ × 落ち着いた配色も魅力。デニムパンツやカーゴパンツを合わせればオーセンティックなストリートスタイルに。きれいめスラックスを合わせて品良く格上げするのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子