脚本家の三谷幸喜氏が11日、TBS系「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）に生出演し、同局で生放送された「キングオブコント2025」を制したロングコートダディを祝福した。

コント衣装に、赤い優勝者ジャケットを羽織って登場した兎（37）は、「まだ実感が湧かない」とつぶやいた。堂前透（35）は「これ、テレビですか？」とおどけた。

そんな2人に、三谷は「大好き」と心からの祝福を送った。その理由は、練りに練られたコントの脚本。「無駄な言葉が1個もないじゃないですか。しかも最後のコントとか、ベンチがあって公園で、知らない者同士が出会う話じゃないですか？別役実の世界ですよ。凄い、凄い。ホントによくできたお芝居という感じで」と称賛を惜しまなかった。

堂前から「1本目どうでした？」と問われると、「2本目良かったと言ってるんだから、いいじゃないですか？」と、なぞの抵抗。その後、「1本目もおもしろかったですよ」と続けた。

ロングコートダディはファーストステージで、不利と言われる1番手ながら474点で1位通過。ファイナルステージでも471点を獲得し、悲願の初V。漫才、コントの実力派二刀流コンビが、初のビッグタイトルを手にした。