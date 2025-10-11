¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¡BOATRACE¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÛµÆÃÏ¹§Ê¿¡¡·«¤ê¾å¤¬¤ê¤ÇÂè°ì´ØÌçÆÍÇË¡¡¡Ö¸å¤Ïµ¤¹ç¤Ç¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ3Days¡¡BOATRACE¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬¡¢11Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿»×¤¤¤«¡£½éÆü¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È5R¤ÎµÆÃÏ¹§Ê¿¡Ê47¡áÀÅ²¬¡Ë¤À¡£
¡¡¥«¥É4¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Îº¹¤·¤¬Æþ¤é¤º¡¢1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤ò²ó¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÏºÇ¸åÊý¤Î6ÈÖ¼ê¡£¤½¤³¤«¤éÉ¬»à¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ4Ãå¤Ç2ÆüÌÜ¤ÏÉü³èÀï²ó¤ê¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ½¡Ê¿¤¬ÂÔµ¡¹ÔÆ°°ãÈ¿¤Ç¾ÞÅµ½ü³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤ÎÂè°ì´ØÌçÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÌÌ»ý¤Á¡£¸½¾õ¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¤ÏÀµÄ¾ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£1¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥«¥«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5R¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÀµÄ¾¡¢Â¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥È¡¼¥ó¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤¿¤¤¡£¸å¤Ïµ¤¹ç¤Ç¡×¤È²þ¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï12R2¹æÄú¡£É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£