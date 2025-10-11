求人ボックスpresents「キングオブコント2025」で優勝したお笑いコンビ、ロングコートダディの堂前透（35）と兔（37）が11日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。喜びを爆発させた。

「キング−」終了直後、同番組にハシゴ出演。2人は赤色のジャケットをまとって登場した。堂前は「有終の美を飾ることができて。人生で2番目にぐらいうれしかった」とコメント。人生で一番うれしかったことについては「初めて、逆上がりができたこと」だと明かした。

同番組の総合司会、演出家の三谷幸喜氏からは「僕大好きなんですよ。だって、無駄な言葉が1個もない」と絶賛された。

史上最多エントリー数3449組の頂点に立ち、優勝賞金1000万円をゲットした。MCはダウンタウン浜田雅功。審査員は東京03飯塚悟志、バイきんぐ小峠英二、ロバート秋山竜次、かまいたち山内健司、シソンヌじろうの5人。オープニング曲は梅田サイファーが4年連続で担当。決勝に進出した10組はロングコートダディの他、トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号、しずる、ファイヤーサンダー、うるとらブギーズ、や団。