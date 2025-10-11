福留光帆、さらば青春の光の事務所「ザ・森東」に移籍できないかと考えた理由

タレントの福留光帆（21歳）が、10月10日に自身のYouTubeチャンネルを更新。さらば青春の光の芸能事務所「ザ・森東」に移籍できないかと考えていたことがあると話し、理由を語った。



福留が猫カフェを訪れ「結構ボートレースのイメージだったり、そのギャンブルがね、好きだったりとか、ま、いろんなイメージがあると思うんですけど、1番はやっぱ猫が好きっていうイメージがあると思うんですけど。私マジで猫大好き」と話す。



福留によると「本当に猫好きすぎて、どうかちょっと、ザ・森東さんに移籍できないかとかね、考えたこととかあるんですけど。事務所に猫がいらっしゃるから」とのこと。



さらに福留は、先日、“ノブロックガールズ”のみりちゃむが保護猫を飼っていることから、家に遊びに行くことになったと猫好きな一面を語った。