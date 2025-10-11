夫「あいつ、マジで無理」と言っていたのに。女性と“サシ飲み”に行く夫の真意【ママリ】

絶対ないといっていても相手は女性…サシ飲みが本当に嫌！

モヤモヤするので吐き出せてください。



旦那が女友達とサシで飲むようです。



私には「幼馴染の男友達が人生相談したいって言ってるから金曜日飲みに行ってもいい？」と言ってきました。



その男友達は私もよく知っていて、どうぞ～って感じでその場は終わったんですが、今日旦那と娘がお風呂に入っている時に旦那の携帯がLINEトーク画面の状態で置いてあり、普段は何も思わずスルーするのですが、出来心でLINEを見てしまいました。

最初の画面は仕事の方とのやり取りだったのですが、トークのホーム画面に戻ってみると女の人のLINEが。



私も数年前に1度会ったことがある、旦那の女友達でした。



そんなにすごく仲が良いというわけじゃない関係と思っていたのですが、トーク画面を開いてみると、女性の方から「いつ空いてる？」と話が始まっていました。



今まで定期的に連絡を取っていたわけではなく、その前は年始にあけおめLINEが送られてきているだけでした。



旦那は👨「○日空いてる」と返信しており、👩‍🦰「じゃあその日にしよー」とあっさり日にちの話がされており、

👩‍🦰「そのあと同伴？笑」👨「話が盛り上がれば」と続いていました。



その女性は自分でスナックを経営しており、たぶんその店に行くかどうかと言うことだと思います。



女性の店は地元の友達の飲み会でよく利用されているところで、旦那の幼馴染もそこでたまに手伝いをしているような所です。



👩‍🦰「お店予約しとくねー」でLINEは終わっていました。



その女性は私の最後の記憶だと結婚しているのですが、何度も離婚を繰り返しており、4人子供がいますが全員違う男性との子供です。



旦那の幼馴染2人くらいとも体の関係を持ったことがあると旦那も言っており、私の中ではかなり軽い女性です…



見た目がふくよかなタイプで、旦那は「俺は絶対ありえない。まじで無理だわ」と女として見ていない発言を過去にしていましたが、やはり女性とのサシ飲みはどんな女性であろうと私は嫌なタイプで…。



出来心とはいえ、LINEを見てしまったのは私も悪いことをしてしまったと思っているのですが、年に数回会うか会わないかの既婚男性を誘ってる女性(しかも私は妊娠後期です)も信用できませんし、絶対に何もない関係であっても本当に嫌で行って欲しくありません。



長々と書いてしまいましたが、私はどうすれば良いのか…



妊婦メンタルでモヤモヤが収まらず書き込みさせて頂きました…



あまり攻撃的な言葉は間に受けて傷つきますのでお控え頂ければ嬉しいです。。 出典：

「浮気」と一言にいっても人によって、どこからが「浮気」か違うものですよね。ただ浮気までいかなくても「許せない」と感じることってありますよね。この記事では、夫が妻に秘密でサシ飲みをする約束をしていることを知ってしまった投稿者さんからのお悩み投稿をご紹介します。夫が「女として見ていない」と話していた女性とのサシ飲み。これは自身の心も、夫もどう対処すればいいのでしょうか。

妊娠中はただでさえ精神的に不安定なそんなときに夫が持ち込んだ不安材料。「まじで無理」というなら投稿者さんにどういうわけでサシ飲みすることになったのか話してほしいものです。



恋愛に発展しなくても、女性と2人で会ってほしくないと思う投稿者さんの気持ちがそのまま答えだと思ってしまいます。

妊婦の夫は人の相談に乗っている場合じゃない！

勝手にスマホを見てしまったとはいえ、秘密のやり取りを知ってしまった投稿者さんはモヤモヤが止まらないですよね。ママリユーザーからもコメントが寄せられました。

私ならあんたさ人の相談乗ってる暇があるなら子どもと向き合って遊ぶとか家のことやるとかやる事山ほどあるよね？それでもいくなら、どーぞ。こっちも今は行けないけど産んだら私も夜遊ぶしその時はお前子どもみとけよっていいますね😂 出典：

qa.mamari.jp

それならなんで男友達って言ったんですかね？😭そうなんですね、、それなら送り出した後に本当に男友達なんだよね？笑 楽しんでね笑 と送ります🤣 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんの夫は、家事もこなしてくれ、投稿者さんが1人で外出するのも快く見送ってくれる人で浮気の心配はしていないということですが、やはり相談なしでサシ飲みに行かれるのは、良い気持ちはしませんね。



投稿者さんの夫は、その女性を男友達というカテゴリー入れてしまえるほど、気にとめてないのかも。ですがモヤモヤをため込んでいる投稿者さんの気持ちはこのままでは晴れません。友達の相談にのる前に、妻である投稿者さんを悩ませてしまっていることに気づいてほしいです。でも素直に伝えたらきっと話してくれるようにも感じます。何事もなく平常な心持にもどれますように。

