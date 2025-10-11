現代アーティストの村上隆さんが、“弟”とユニットを結成し、一緒にイベントに登場。息の合った掛け合いを見せました。

かぶり物やヒゲ、衣装など、村上さんとそっくりの“弟”として一緒に登場したのは、『過去アーティスト・村上隆二（たかじ）』。その正体は、『クリエイターズ・ファイル』で様々なアーティストにふんしてきたロバートの秋山竜次さん（47）。今回、村上さんと兄弟ユニット・MMブラザーズとしてお披露目されました。

報道陣を前に「晴れの舞台は初めてですね」と語った村上さんに「うれしいね〜」と、息の合った掛け合いを見せた秋山さん。以前も、村上さんと間違えられたことがあったそうで「京都の展覧会のときに、この格好でうろついていたら、台湾の普通のお客さんが、俺のことを本物だと思って、15分ぐらいしゃべってた。タネ明かしせずにバイバイしちゃったよ。ごめんね兄貴」と明かすと、村上さんは「いやあ素晴らしいと思う。本当に似てるからね」と納得の表情を見せました。

2人が登場したのは『マガジンハウス博 “銀座から世界へ”』メディア先行博覧会。イベントでは、村上さんたちのアート作品も公開されます。