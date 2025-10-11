※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は妻に感謝し、これ以上ない大きな幸せをかみしめる。



本格的につわりが始まり、つらそうな妻に夫がゼリーを差し出すと、「今日のお昼、ラーメン食べた？」と聞かれる。夫は匂いがよくなかったのかと考えるが、妻は「いいなあ、自分だけ好きなもの食べられて」とつぶやく。



「自分が我慢してもつわりが楽になるわけじゃないのに」と思う夫だったが、3人の子を育てる先輩から、もっと妻に寄り添うように言われて…。



すごくイヤな空気感…。夫も頑張ってくれているのに、すべてを否定するのはよくないですよね。“ホルモンバランスのせい”と言うけれど、夫にも不満が溜まった結果…？(おにぎり2525)