※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自慢話や独断的な行動で生徒や教師陣を困惑させる非常勤講師・岡田。音楽と無関係な抜き打ちテストが不出来な結果に終わり、指導はさらに過激に。授業中に体調を崩した生徒への冷たい対応をきっかけに、これまでの暴言が明るみに出ると、報告を受けた真山が直接対峙する。岡田は「人に頼らない生き方を学ぶべき」と苦しい言い訳をしつつ「男好き」発言には動揺しながらもタダの軽口だったと主張。挙句の果てに「最近の子はメンタルが弱い」と責任転嫁し、話を打ち切り立ち去ってしまうのだった。



■これはもっと上の判断がなければ解決しない

■本当に…？半信半疑の校長に直談判■ついに校長が動く――!?全く反省の色を見せない岡田に呆れた真山は、ついに校長へすべてを報告することに。半信半疑だった校長も、岡田本人が概ね認めていると知り、直接話をして確認すると約束します。赴任からわずか2ヶ月足らずで、生徒との関係がここまで不穏になっている現状を目の当たりにした校長は、果たしてどう動くのでしょうか――。(スズ)