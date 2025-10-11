INI、ケーキの一部に 「THE WINTER MAGIC」新ビジュアル公開
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、11月19日にリリースするWINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」の新ビジュアルが11日、公開された。
【写真】小道具や衣装もプロデュース！INI佐野雄大「ささえる人の歌（Original by back number）」
今作のキャッチコピーは「Romantic Happy Holidays！この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」。INI初となるWINTER SINGLEで、大切な人へ想いを届ける、まるで“プレゼント”のような冬にぴったりのシーズナル作品となる。
今回は、クラシカルな衣装や遊び心あふれる装いで、ホリデームードただよう新ビジュアルを公開した。INI自身がケーキの一部になったかのような愛らしい雰囲気のビジュアルをはじめ、INIとMINI（ファンネーム）が過ごす、魔法のようにあたたかい冬の訪れを感じさせる仕上がりになっている。今後もINIからのプレゼントが続々公開される予定。
また、南海電鉄創業140周年を記念し、10月14日から特急ラピートと「THE WINTER MAGIC」がコラボしたラッピングラピート「#マジラピ号」の運行が決定。関西国際空港と難波を結ぶ特急ラピートが、今冬だけのINI仕様のマジカルなラッピングとなる。
