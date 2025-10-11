見た目もかわいい♡BAKE CHEESE TART「焼きたてタルト おさつバターチーズ」でみんなに秋をお知らせしよう！【#舞台女優の手土産リスト】

舞台女優の私がいつも探しているのは「差し入れ（手土産）」。どうせなら、おいしくてオシャレで「センスある！」って思われる差し入れがした〜い!!

そんな私がリサーチした「手土産リスト」、こっそり皆さんにシェアします♡

【旬のチーズタルト、出ます！】

ブランド誕生11年目を節目にチーズ菓子の専門店へとアップデートした「BAKE CHEESE TART（ベイクチーズタルト）」。2025年9月1日からは、旬の「芋・栗・かぼちゃ」を使った焼きたてチーズタルトが順次発売されています。

今回はその第1弾である「おさつバターチーズ」が編集部に届いたので試食してみたら……美味しすぎて、この秋の手土産リスト入り決定です！

「焼きたてタルト おさつバターチーズ」は、ねっとり濃密な甘さが特長のさつまいも「紅天使」を使ったあんをたっぷり絞った、まるでスイートポテトのようなチーズタルト。

ホールケーキを1/4にカットしたようなタルト型で、4つを組み合わせてホールケーキのような形に並べても可愛いです。

そして何より、お芋×チーズタルトの組み合わせが最高！ 一般的にお芋スイーツの主役はもちろん “お芋” になると思うのですが、この「焼きたてタルト おさつバターチーズ」はお芋もチーズもどちらも主役になっているんです。

甘〜いお芋の華やかさ、そして負けない存在感を静かに放つクリームチーズ。ザクザク食感のタルト生地もアクセントになっていて、もはや全てが完璧なバランスでした。

これならお芋スイーツ好きさんも、チーズケーキ好きさんも、どちらも満足してくれる味わいだと思います!!!

【定番商品も美味しいよ】

ちなみに、定番商品である「焼きたてタルト 焦がしキャラメルベイクドチーズ」もいただいたので併せて試食してみたところ……こっちも美味しい！

濃厚でミルキーなクリームチーズムースに、焦がしキャラメルソースが甘みと香ばしさをプラスしていて、より深みを増した表情に。

シンプルながら満足度が高く、万人に愛されるお味だから、通年で購入できる手土産リストにメモしておきましょう。

【気になる秋フレーバー続々！】

冷蔵保存で2日間と賞味期限が短いことだけが残念ですが、購入当日は常温保存も可能とのことなので、すぐに食べることがわかっているシーンならむしろ手土産にしやすいはず。

「焼きたてタルト おさつバターチーズ」の販売期間は2025年10月15日まで。ちなみに

10月1日〜10月31日には第2弾「焼きたてタルト かぼちゃチーズ」が、10月15日〜11月30日には第3弾「焼きたてタルト モンブランチーズ」が続々と登場するのでお見逃しなく。

この秋の手土産探しには、「BAKE CHEESE TART」の季節限定チーズタルトがオススメです♡

■今回紹介した手土産データ

商品名：焼きたてタルト おさつバターチーズ

価格：405円（税込）

商品名：焼きたてタルト 焦がしキャラメルベイクドチーズ

価格：351円（税込）

包装・個数：1個〜（個包装ではありません）

お取り寄せ：×（「BAKE CHEESE TART」国内常設店舗と「BAKE the SHOP」全国の店舗で購入可能）

特徴：「おさつバターチーズ」は2025年9月1日〜年10月14日の期間限定発売（※なくなり次第終了）

参考リンク：BAKE CHEESE TART、楽天市場、Amazon

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

