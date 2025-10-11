見た目もかわいい♡BAKE CHEESE TART「焼きたてタルト おさつバターチーズ」でみんなに秋をお知らせしよう！【#舞台女優の手土産リスト】
舞台女優の私がいつも探しているのは「差し入れ（手土産）」。どうせなら、おいしくてオシャレで「センスある！」って思われる差し入れがした〜い!!
そんな私がリサーチした「手土産リスト」、こっそり皆さんにシェアします♡
【旬のチーズタルト、出ます！】
ブランド誕生11年目を節目にチーズ菓子の専門店へとアップデートした「BAKE CHEESE TART（ベイクチーズタルト）」。2025年9月1日からは、旬の「芋・栗・かぼちゃ」を使った焼きたてチーズタルトが順次発売されています。
今回はその第1弾である「おさつバターチーズ」が編集部に届いたので試食してみたら……美味しすぎて、この秋の手土産リスト入り決定です！
【芋×チーズタルトの奇跡】
「焼きたてタルト おさつバターチーズ」は、ねっとり濃密な甘さが特長のさつまいも「紅天使」を使ったあんをたっぷり絞った、まるでスイートポテトのようなチーズタルト。
ホールケーキを1/4にカットしたようなタルト型で、4つを組み合わせてホールケーキのような形に並べても可愛いです。
そして何より、お芋×チーズタルトの組み合わせが最高！ 一般的にお芋スイーツの主役はもちろん “お芋” になると思うのですが、この「焼きたてタルト おさつバターチーズ」はお芋もチーズもどちらも主役になっているんです。
甘〜いお芋の華やかさ、そして負けない存在感を静かに放つクリームチーズ。ザクザク食感のタルト生地もアクセントになっていて、もはや全てが完璧なバランスでした。
これならお芋スイーツ好きさんも、チーズケーキ好きさんも、どちらも満足してくれる味わいだと思います!!!
【定番商品も美味しいよ】
ちなみに、定番商品である「焼きたてタルト 焦がしキャラメルベイクドチーズ」もいただいたので併せて試食してみたところ……こっちも美味しい！
濃厚でミルキーなクリームチーズムースに、焦がしキャラメルソースが甘みと香ばしさをプラスしていて、より深みを増した表情に。
シンプルながら満足度が高く、万人に愛されるお味だから、通年で購入できる手土産リストにメモしておきましょう。
【気になる秋フレーバー続々！】
冷蔵保存で2日間と賞味期限が短いことだけが残念ですが、購入当日は常温保存も可能とのことなので、すぐに食べることがわかっているシーンならむしろ手土産にしやすいはず。
「焼きたてタルト おさつバターチーズ」の販売期間は2025年10月15日まで。ちなみに
10月1日〜10月31日には第2弾「焼きたてタルト かぼちゃチーズ」が、10月15日〜11月30日には第3弾「焼きたてタルト モンブランチーズ」が続々と登場するのでお見逃しなく。
この秋の手土産探しには、「BAKE CHEESE TART」の季節限定チーズタルトがオススメです♡
■今回紹介した手土産データ
商品名：焼きたてタルト おさつバターチーズ
価格：405円（税込）
商品名：焼きたてタルト 焦がしキャラメルベイクドチーズ
価格：351円（税込）
包装・個数：1個〜（個包装ではありません）
お取り寄せ：×（「BAKE CHEESE TART」国内常設店舗と「BAKE the SHOP」全国の店舗で購入可能）
特徴：「おさつバターチーズ」は2025年9月1日〜年10月14日の期間限定発売（※なくなり次第終了）
参考リンク：BAKE CHEESE TART、楽天市場、Amazon
執筆・撮影：五條なつき
Photo：(c)Pouch