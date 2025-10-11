Image: NASA/JPL-Caltech

今年話題の星といえば2つ。

1つは、地球への衝突リスクが懸念されたなんやかんやあって、今は「月にぶつかるかも！」と言われている小惑星｢2024 YR4｣。そしてもう1つが、観測史上3番目に発見された恒星間天体｢3I/ATLAS｣。太陽系の外からやってきて、今だけちょこっと太陽系内を飛んでいる星です。

今年7月に発見された3I/ATLAS。時期によっては地球からも観測が可能（肉眼では無理）ですが、火星にいる探査機パーサヴィアランスからも「（たぶん）見えたよ！」の報告がありました。

NASAが火星探査機パーサヴィアランスの観測画像を公開。10月4日に撮影されたもので、前日3日は3I/ATLASが火星に再接近（再接近とはいえ火星表面から3000万キロ）していました。再接近は、パーサヴィアランス（NASA）も楽しみに準備していたみたい。

まだ確認はとれていないものの、観測画像に写り込んだ白い物体は3I/ATLASかもしれないと期待をよせています。

3I/ATLASの火星再接近を観測していたのは、NASAだけではありません。ESA（欧州宇宙機関）の火星探査ミッションエクソマーズの宇宙探査機トレース・ガス・オービターとマーズ・エクスプレスも観測画像を公開しています。

3I/ATLASは、火星接近後、来年の3月は木星に接近。そこから太陽系外へと再び飛び出しさよならする予定。その後、我々地球人が観測することは…たぶんないでしょうね。

Source: NASA