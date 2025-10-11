2025年10月1日（水）から10月31日（金）までの期間限定で、『生バター雪鶴』が新発売されています。

創業76年の『もりもと』のロングセラーであるブッセ菓子『雪鶴』は、かつて千歳市に多くの鶴が生息していたことから鶴の降り立つ風景に思いを馳せた職人が、1972年に“千歳市の銘菓にしたい”との思いを込めて開発。『ばたーくりーむ』味を皮切りに、当時千歳市で自生していた北海道特産果実を使用した『ハスカップ』味が登場。その後も多彩なフレーバーを展開し、53年間途切れることなく販売を続けています。

そんな『雪鶴』から、北海道産バターの風味を“その日のうち”に楽しむ生仕立ての『生バター雪鶴』が新登場！ 『雪鶴』の伝統を守りつつ、新しい挑戦を形にした特別な一品です。

『生バター雪鶴』は、外はサク、中はふわっとした食感が特徴のブッセで、バターの風味を主役に生クリームをホイップしたふんわりクリームをサンド。生仕立てならではの食感が楽しめるのは、ホイップが潰れないその日限りです。

北海道産バターの芳醇な風味を存分に味うため、バタークリームに生クリームを合わせ、とろけるようになめらかで軽い食感に仕上げられています。

詳細情報

生バター雪鶴

販売期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

価格：320円

消費期限：その日のうちにお召し上がりください。※要冷蔵

取り扱い店舗：もりもと直営21店舗（新千歳空港店、札幌三越店での取り扱いはありません）

北海道産バターの風味を“その日のうち”に味わう『生バター雪鶴』。とろけるような“生食感”が楽しめます！

期間限定新発売を記念して、『生バター雪鶴』を購入した方限定で、好きな『雪鶴』を同時に2個以上購入すると、その場で合計金額から50円引きになる特典も。この機会に、食べ比べを楽しんでみるのもいいですね！

