【上下GU】でこんなにシャレる！ 40・50代が即マネしたい♡「大人レイヤードコーデ」

重ね着が楽しい季節。上品なレイヤードコーデで秋のおしゃれを格上げ！ 今回は40・50代の大人女性におすすめの秋コーデを【GU（ジーユー）】スタッフの着こなしからピックアップしました。配色にこだわることで季節感をプラスでき、カジュアルコーデに一工夫加えるだけで、手軽に女性らしさのあるおしゃれコーデが完成しそうです。気になったらぜひマネしてみて。

上品ブラウンで秋らしい大人コーデ

落ち着いたブラウン × ブラックの配色が素敵なきれいめコーデ。シャツはコンパクト丈をアウトスタイルで着こなすことで、かっちりしすぎず程よい抜け感を演出。カーディガンは襟付きをチョイスすることで、きちんと感をキープできそうです。

ブラックコーデに女性らしさと抜け感をプラス

甘すぎない絶妙なバランスが大人にぴったりな、フリルネックのブラウスを使ったコーデ。スウェットシャツの襟元からフリルをのぞかせることで、シンプルなブラックコーデがグッと女性らしい雰囲気に近づきます。ボトムスにはワイドジーンズを合わせて、カジュアルと上品のバランスを両立。モノトーンでも重く見えすぎない、大人の抜け感を演出できそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M