地区S突破後の記念撮影に反響

米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦で、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。シリーズ成績を3勝1敗とし、2年連続での優勝決定シリーズ進出を決めた。佐々木朗希投手は、8回からマウンドに上がり、3回無安打2奪三振と完璧なピッチングを披露。殊勲の活躍ながらも、試合後の控えめな行動が話題を呼んだ。

ヒーローは謙虚だった。

選手やスタッフたちの笑顔が弾けた歓喜の1枚で、ど真ん中にはロバーツ監督、ベッツ、テオスカー・ヘルナンデスらが座り、大谷翔平はその後ろのやや左側で佇んで笑顔。山本由伸は大谷の前方に座って記念の1枚に収まっていた。

佐々木は左寄りの最後列に佇み、前列の人と人の間からひょっこりと顔を覗かせる形に。殊勲の活躍後とあって、控えめな行動に日本ファンからはツッコミの声が。ドジャースの公式Xが実際の写真を公開すると、「朗希、もっと前に来てくれ」「ろーたん1番後ろで控えめだな」「活躍した人が後ろに隠れるのなんで（笑）」「朗希はどこいった？笑」との声が寄せられていた。

佐々木は4日（同5日）の敵地フィリーズとの地区シリーズ第1戦で1回1安打無失点1奪三振。日米通じて初セーブを記録。さらに6日（同7日）の第2戦では9回2死一、三塁で登板し、2試合連続セーブをマークするなど、地区シリーズでの圧倒的な投球に高評価が相次いでいる。



（THE ANSWER編集部）