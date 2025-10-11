ギンビス「たべっ子どうぶつ」拡充　ラムネ・チョコビスケット・厚焼きチョコビスケットを続々投入

ギンビスはロングセラーブランド「たべっ子どうぶつ」の商品ラインアップを拡充し秋冬商戦に向けて商品を投入している。

「だべっ子どうぶつラムネ」は、チャック付きパウチ容器の既存商品に、10袋入りタイプ（8g×10袋）と4連タイプ（9g×4連）を追加。9月8日からコンビニで先行発売、9月22日から全国・全チャネルで販売している。

同時期、新フレーバーとして「たべっ子どうぶつラムネ つぶつぶみかん味」（35g）も発売開始した。

「だべっ子どうぶつラムネ」は、ラムネの形はビスケットと同じ動物の形29種類に加えらいおんくんの顔の形が1種類入っている。ぶどう糖を93％配合。今回、持ち運びニーズなどにも対応すべく小分けできる食べきりサイズを発売した。

「たべっ子どうぶつラムネ つぶつぶみかん味」は、みかんのさわやかな香りと酸味が特長。ぶどう糖を88％配合し、ポリフェノールとカルシウム入りとなっている。

ビスケットカテゴリでは、秋冬限定商品として9月29日から「たべっ子どうぶつチョコビスケット」（4パック・50g）と「厚焼きたべっ子どうぶつチョコビスケット」（45g・24g）を発売する。