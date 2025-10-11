ダウンタウンの浜田雅功がＭＣを務めたコント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）に生出演した。進行役の同局の日比麻音子アナウンサーが“言い間違え”ると、容赦なく“つっこみ”を入れる一幕があった。

その場面はファイナルステージ進出の３組が決まった直後。日比アナが紹介した際に、３位のレインボーの得点を本来は「４６４点」だったが「６００…失礼」と言い間違えた。すると浜田が同アナの頭を右手でペチンとはたいた。

大きな音が響き、日比アナは笑顔でしまったという表情。スタジオは笑いに包まれ、審査員の芸人からも「大丈夫」と心配の声があがった。すると浜田は「４００やのに６００いうから」と説明。すると審査員のかまいたち・山内健司が「証人になるから裁判してねー」とつっこみ、さらに笑いをさそった。

このシーンにネットでは「リアルないい音したな。女子アナでも手加減なし」「ハマダ歌謡祭の絆が見れた一幕ですね（荒い）」「頭叩いた時いい音したなw浜ちゃんじゃなかったら炎上してそう」「浜ちゃんのジェンダーフリーツッコミw」「女子アナにあの強さでいけるのか 浜ちゃんにコンプラないんか」「浜ちゃんの女子アナしばき。もうこのご時世では一生見れないレベルのいい音鳴ってたな」「浜ちゃんは治外法権」といった声が集まった。

また「浜ちゃんのドツきを受け止められる日比ちゃん最高」「浜ちゃん、今日一キツいど突きを芸人じゃなくアナウンサーにするw」など笑顔で返した日比アナの対応に注目する声もあった。