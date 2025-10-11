間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」が１１日、スタートした。

小学校の同窓会で２２年ぶりにタイムカプセルを掘り起こした直後、卒業アルバムを使った連続殺人事件が発生するミステリー。

冒頭、オープニング曲でポルノグラフィティ「アゲハ蝶」（２００１年）が流れ、ネットが反応した。

「え！ポルノ！！！なつ」「ビックリした、ポルノのアゲハ蝶主題歌なんだね」「なんで」「テレビから流れてきたポルノのアゲハ蝶が懐かし過ぎて手が止まってしまう」「新鮮すぎる」「ここでポルノ流すの！？」「令和の時代に地上波でポルノのアゲハ蝶聞けるの最高だなぁ」「めっちゃ懐かしい」「ウソだろｗｗ」「令和７年にポルノのアゲハ蝶がドラマ主題歌になる世界線何！？」「ポルノのアゲハ蝶 なにか意味ありそう？」「監督かプロデューサー絶対ポルノオタク」「アゲハ蝶聴けてちょっと泣きそう」「誰が想像しただろうかｗ」「アゲハ蝶なのは何か伏線なのか」と反応する投稿が相次いだ。