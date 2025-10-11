コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）の決勝が１１日、生放送され、２年連続４度目出場のロングコートダディ（吉本興業）が９４５点でコント日本一に輝き、賞金１０００万円を獲得した。

優勝がきまると「やったー」と泣きながらコメント。さらに気持ちを聞かれると「この一言につきますね、ポリスピース」とファイナルステージで披露した警察ネタのポーズを決めた。

審査員も「今日見た中で一番おもしろいネタ」（じろう）「大爆笑の落ちがまっていた」（山内健司）など評価した。

ファーストステージはロングコートダディ（４７４点）、や団（４７３点）と上位２組が１点差となる激戦。“１位突破した”実力通り、ファイナルステージでもロングコートダディが８点差をつけて逃げ切った。

史上最多のエントリーとなった３４４９組の頂点となる第１８代キングの座が競われた今回。ファーストステージの結果、ファイナルステージ進出の３組はロングコートダディ、や団、レインボーが進んだ。

◆ファイナルステージ３組の得点（出場順）

１：レインボー ４５４点（じろう９１点、山内健司９２点、秋山竜次９０点、小峠英二８９点、飯塚悟志９２点）＝トータル９１８点

２：や団 ４６４点（じろう９２点、山内健司９４点、秋山竜次９３点、小峠英二９２点、飯塚悟志９３点）＝トータル９３７点

３：ロングコートダディ ４７１点（じろう９７点、山内健司９７点、秋山竜次９２点、小峠英二９１点、飯塚悟志９４点）＝トータル９４５点

【ロングコートダディ】（吉本興業、２年連続４回目）

堂前透と兎によるコンビ。０９年結成。「Ｍ―１グランプリ」でも「キングオブコント」でも決勝進出の経験があり、２５年の「ダブルインパクト〜漫才＆コント 二刀流Ｎｏ．１決定戦〜」では２位の成績を収める実力者。昨年のキングオブコントではファイナルステージに進むが、あと一歩優勝には届かなかった。