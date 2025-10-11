「プロレス・ノア」（１１日、両国国技館）

来年１月４日に引退する新日本の棚橋弘至（４８）が久々にノアマットに上がり、清宮海斗（２９）とのタッグで丸藤正道（４６）＆拳王（４０）と対戦した。エアギターも存分にかき鳴らし、最後は必殺のハイフライフローでアシストした清宮がスカイウォーク・エルボーで拳王を沈め、敵地で起こった「棚橋」コールに応えた。

引退まで残り３カ月を切ったが、ゲスト解説を務めた実況席の武藤敬司（６２）に向けて「武藤さん、ついに棚橋も引退することになりました。あと残された日々を見ていてください」と報告。ノアファンの前では現時点で最後の勇姿を見せ、「会場の皆さん、愛してまーす」のマイクで別れを告げた。

一方、バックステージでは、敗れた拳王が「棚橋はまだ１・４まで（時間が）あるよな？丸藤とこれからも組んでやってやろう」と再戦に意欲を示し、「まだ引退試合の相手が決まってないらしいぞ。いつでも、そのカスカスの頭、狙っていくからな」と最後の相手としても色気をのぞかせた。

さらに、同時代をライバル団体のエースとして並走してきた丸藤が「次はシングルで」と要求すれば、棚橋は「う〜、詰まってますよ。棚橋（のスケジュール）」と頭を抱えつつ、「拳王選手の熱量、清宮選手の行動力があれば、ノアは盛り上がりますよ」と太鼓判を押した。