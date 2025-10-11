コント日本一を決める、求人ボックスpresents「キングオブコント2025」が11日、TBSで全国生放送された。上位3組に入った、や団の発音のイントネーションに注目が集まった。

上位3組に入り、本日2度目のコントを披露した後だった。採点を待つタイミングでMCのダウンタウン浜田雅功からトリオ名の発音を聞かれ、本間キッドは「や団」と語尾を上げて発音。続けて「ジャパンと同じ発音」と補足した。その後、浜田は意図的に「や団」と語尾を下げて発音し、スタジオの笑いを誘った。

X（旧ツイッター）では「や団の発音てジャパンと同じだったの初めて知った 花壇と同じつもりで思っとったかも」「今日の気づき、や団の発音は『ジャパン』と同じ発音」「や団のイントネーション、ジャパンと同じなのか。知らなかった。ボケじゃなくて？」「や団のイントネーションはジャパンと同じなんだなw」などと書き込まれていた。

今大会は史上最多の3449組がエントリー。優勝賞金1000万円。同番組のMCはダウンタウン浜田雅功。決勝に進出した10組はトム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号、しずる、ファイヤーサンダー、ロングコートダディ、うるとらブギーズ、や団。

◆や団 SMA所属。ロングサイズ伊藤（81年3月22日、神奈川県生まれ）、本間キッド（82年12月23日、埼玉県生まれ）、中嶋亨（82年6月23日、埼玉県生まれ）によるトリオ。07年4月結成、19年目。4年連続の決勝進出。