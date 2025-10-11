¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ù²¬ºêÅ°¡õ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ò¤·Èþ¤æ¤ê»Ò¡¢É×ÉØ¤Ç½é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»Å»ö¡¡ÆÃ»£É÷¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¶¦±é
¡¡ÆÃ»£É÷¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¶õÁÛÏ«Æ¯¥·¥ê¡¼¥º ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÂè3´ü¡Ø¶õÁÛÏ«Æ¯¥·¥ê¡¼¥º ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óBLACK¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬10Æü¤Ë²ò¶Ø¡£²¬ºêÅ°¡õ¤Ò¤·Èþ¤æ¤ê»ÒÉ×ºÊ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤Þ¤µ¤µ¤«¤Î½Ð±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡Ø¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ù²¬ºêÅ°¡õ¡Ø¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ò¤·Èþ¤æ¤ê»Ò¤¬¶¦±é
¡¡²¬ºê¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ù¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ê»³ËÜÂç²ð¡ËÌò¡¢¤Ò¤·Èþ¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡ÙÍ§Î¤¥¢¥ó¥ÌÂâ°÷Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï°Ü½»Àè¤Î·§ËÜ¸©°²ËÌÄ®¤Ç·ëº§¤·¡¢¡ÈÆÃ»£º§¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ï¼¬¤¯ÃËÌò¤Ç²¬ºê¤¬¡¢Áá²µ½÷Ìò¤Ç¤Ò¤·Èþ¤¬½Ð±é¡£¡Ö¡ÈÍÚ¤«±ó¤¤ÇÀÃÏ¡É¤«¤é¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ë2¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¬ºê¤Ï3ºîÏ¢Â³¤Ç¤Î½Ð±é¤Ç¡¢¤Ò¤·Èþ¤Ïº£ºî¤«¤é¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬É×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î½é»Å»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¡¦ÊüÁ÷Ê¸²½´ð¶â¾Þ¡¦Ì±ÊüÏ¢ÌÁ¾Þ¤Î3´§¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¶õÁÛÏ«Æ¯¥·¥ê¡¼¥º ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡£²ñ¼Ò°÷¤ÎÈá°¥¤òÆÃ»£É÷¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¼ã¼ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡¢²»À¼¥É¥é¥Þ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¥Þ¥ë¥ÁÅ¸³«¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¡²èÏ¢ºÜ¡¦¥¢¥Ë¥á²½¡¦¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤ÎÅ¸Ë¾¤òÉÁ¤¯¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤Î¸¶ºî¤Ë¤¢¤¿¤ë²»À¼¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë¤·¤Æ¡ÈÌäÂêºî¡É¤¬¡¢Âè3´ü¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óBLACK¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¥ä¥Þ¥ÀÌò¡¦¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢¥è¡¼¥³Ìò¡¦Áá¸«º»¿¥¡¢¥³¥¸¥í¡¼Ìò¡¦´ØÃÒ°ì¡¢²ñ½ÃÌò¡¦ÌîÂô²í»Ò¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜºî¤«¤é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥æ¥á¥³Ìò¡¦²Öß·¹áºÚ¤ò·Þ¤¨¡¢Ä¶¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ®±é¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ë¡¢¤è¤ê¥·¥Ë¥«¥ë¤Ë¡¢Ì¤¤À¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ÊÆüËÜ´ë¶È¤òÉ÷»ÉÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£¡Ö·¯¤è¡¢¹õ¤¤ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¨¡×¡£
¡¡ÊüÁ÷ÆüÄø¤Ï¡¢RKB¥é¥¸¥ª¤ÇËè½µÆüÍË¸á¸å11»þ¤«¤é¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Êradiko¡¢¥é¥¸¥ª¥¯¥é¥¦¥É¡¢Amazon Music¡¢Apple Podcast¡¢Spotify¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£Æ°²è¡Ê±Æ³¨¥¤¥é¥¹¥È¡Ë¤Ç¤âËè½µ·îÍË¸á¸å6»þ¤«¤é¸ø¼°YouTube¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¾¼ÏÂ100Ç¯¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎËö¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤¬9³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¿¥ê¥¢À±¤Î»Ø´ø´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¿·¤¿¤Ê¡ÖÏ«Æ¯·û¾Ï¡×¤ÎÀ©Äê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹³¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÊÊâÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼¨¤¹¡ÖÏ«Æ¯ÇîÍ÷²ñ¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¡È²ñ½Ã¡É¡Ê¡á²ñ¼Ò¤Î½Ã¡Ë¤¬½±·â¤¹¤ë¡£
½ÐÅ¸´ë¶È¤Î°ì¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖËèÆü¾¦»ö¡×¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿ÃË¡¦¥ä¥Þ¥À¤¬Å¾¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Î½¤Î¥æ¥á¥³¤È¶¦¤Ë¶î¤±½Ð¤¹¥ä¥Þ¥À¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡ª¤³¤Î¹ñ¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤¤¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤¤¤Ä¤â¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ä¡×¡£ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥À¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÏ«Æ¯¤Îµð¿Í¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¼¿¹õ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹õ¤¤¡Ä¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¡£µð¿Í¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óBLACK¡£²á½ÅÏ«Æ¯¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¥â¡¼¥ì¥Ä¼Ò°÷¤Î»Ä±Æ¤Ê¤Î¤«¡£²¿¤¬Èà¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤Þ¤µ¤µ¤«¤Î½Ð±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡Ø¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ù²¬ºêÅ°¡õ¡Ø¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ò¤·Èþ¤æ¤ê»Ò¤¬¶¦±é
¡¡²¬ºê¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ù¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ê»³ËÜÂç²ð¡ËÌò¡¢¤Ò¤·Èþ¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡ÙÍ§Î¤¥¢¥ó¥ÌÂâ°÷Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï°Ü½»Àè¤Î·§ËÜ¸©°²ËÌÄ®¤Ç·ëº§¤·¡¢¡ÈÆÃ»£º§¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ï¼¬¤¯ÃËÌò¤Ç²¬ºê¤¬¡¢Áá²µ½÷Ìò¤Ç¤Ò¤·Èþ¤¬½Ð±é¡£¡Ö¡ÈÍÚ¤«±ó¤¤ÇÀÃÏ¡É¤«¤é¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ë2¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¬ºê¤Ï3ºîÏ¢Â³¤Ç¤Î½Ð±é¤Ç¡¢¤Ò¤·Èþ¤Ïº£ºî¤«¤é¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬É×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î½é»Å»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¡²èÏ¢ºÜ¡¦¥¢¥Ë¥á²½¡¦¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤ÎÅ¸Ë¾¤òÉÁ¤¯¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤Î¸¶ºî¤Ë¤¢¤¿¤ë²»À¼¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë¤·¤Æ¡ÈÌäÂêºî¡É¤¬¡¢Âè3´ü¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óBLACK¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¥ä¥Þ¥ÀÌò¡¦¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢¥è¡¼¥³Ìò¡¦Áá¸«º»¿¥¡¢¥³¥¸¥í¡¼Ìò¡¦´ØÃÒ°ì¡¢²ñ½ÃÌò¡¦ÌîÂô²í»Ò¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜºî¤«¤é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥æ¥á¥³Ìò¡¦²Öß·¹áºÚ¤ò·Þ¤¨¡¢Ä¶¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ®±é¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ë¡¢¤è¤ê¥·¥Ë¥«¥ë¤Ë¡¢Ì¤¤À¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ÊÆüËÜ´ë¶È¤òÉ÷»ÉÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£¡Ö·¯¤è¡¢¹õ¤¤ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¨¡×¡£
¡¡ÊüÁ÷ÆüÄø¤Ï¡¢RKB¥é¥¸¥ª¤ÇËè½µÆüÍË¸á¸å11»þ¤«¤é¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Êradiko¡¢¥é¥¸¥ª¥¯¥é¥¦¥É¡¢Amazon Music¡¢Apple Podcast¡¢Spotify¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£Æ°²è¡Ê±Æ³¨¥¤¥é¥¹¥È¡Ë¤Ç¤âËè½µ·îÍË¸á¸å6»þ¤«¤é¸ø¼°YouTube¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¾¼ÏÂ100Ç¯¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎËö¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤¬9³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¿¥ê¥¢À±¤Î»Ø´ø´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¿·¤¿¤Ê¡ÖÏ«Æ¯·û¾Ï¡×¤ÎÀ©Äê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹³¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÊÊâÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼¨¤¹¡ÖÏ«Æ¯ÇîÍ÷²ñ¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¡È²ñ½Ã¡É¡Ê¡á²ñ¼Ò¤Î½Ã¡Ë¤¬½±·â¤¹¤ë¡£
½ÐÅ¸´ë¶È¤Î°ì¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖËèÆü¾¦»ö¡×¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿ÃË¡¦¥ä¥Þ¥À¤¬Å¾¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Î½¤Î¥æ¥á¥³¤È¶¦¤Ë¶î¤±½Ð¤¹¥ä¥Þ¥À¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡ª¤³¤Î¹ñ¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤¤¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤¤¤Ä¤â¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ä¡×¡£ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥À¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÏ«Æ¯¤Îµð¿Í¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¼¿¹õ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹õ¤¤¡Ä¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¡£µð¿Í¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óBLACK¡£²á½ÅÏ«Æ¯¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¥â¡¼¥ì¥Ä¼Ò°÷¤Î»Ä±Æ¤Ê¤Î¤«¡£²¿¤¬Èà¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¨¡¨¡¡£