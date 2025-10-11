SNAIL RAMP、10年ぶりのライブ決定 HEY-SMITH＆スカパラ主催のスカ×ロックイベントに出演
スカパンクバンド・SNAIL RAMPが、12月13日に東京・豊洲PITで開催される音楽イベント『SKAramble Japan』に出演し、約10年ぶりにライブを行うことが発表された。イベントはHEY-SMITHと東京スカパラダイスオーケストラによる共同主催で、MONGOL800、FIVE STATE DRIVEも出演する。
【画像】SNAIL RAMP・竹村哲による10年ぶりライブ報告「今回はこの位置で弾かせて下さい」
SNAIL RAMPのベース＆ボーカル・竹村哲は11日にXを更新し、高い位置でベースを構えた自身の写真とともに「お恥ずかしながら、SNAIL RAMPが10年振りにLIVEをします」「全然ベース弾けなくなっているので、今回はこの位置で弾かせて下さい」とコメント。久々のステージ復帰に向けたユーモアを交えたメッセージに、ファンからは復活を喜ぶ声が相次いでいる。
『SKAramble Japan』は、2019年にスタートしたHEY-SMITHと東京スカパラダイスオーケストラによるスカ×パンク融合のライブイベント。今年は3公演が予定されており、12月10日に愛知・COMTEC PORTBASE、11日に大阪・なんばHatch、そして13日に東京・豊洲PITで開催される。
名古屋と大阪公演にはPOTSHOT、SHANKが出演。東京公演では、SNAIL RAMPのほか、MONGOL800、FIVE STATE DRIVEも登場し、シーンを代表する強力なラインナップが実現する。
■『HEY-SMITH＆東京スカパラダイスオーケストラ Presents「SKAramble Japan」』
12月10日（水）愛知・COMTEC PORTBASE
開場：午後5時／開演：午後6時
出演：HEY-SMITH、東京スカパラダイスオーケストラ、POTSHOT、SHANK
12月11日（木）大阪・なんばHatch
開場：午後5時／開演：午後6時
出演：HEY-SMITH、東京スカパラダイスオーケストラ、POTSHOT、SHANK
12月13日（土）東京・豊洲PIT
開場：午後3時30分／開演：午後4時30分
出演：HEY-SMITH、東京スカパラダイスオーケストラ、MONGOL800、SNAIL RAMP、FIVE STATE DRIVE
【画像】SNAIL RAMP・竹村哲による10年ぶりライブ報告「今回はこの位置で弾かせて下さい」
SNAIL RAMPのベース＆ボーカル・竹村哲は11日にXを更新し、高い位置でベースを構えた自身の写真とともに「お恥ずかしながら、SNAIL RAMPが10年振りにLIVEをします」「全然ベース弾けなくなっているので、今回はこの位置で弾かせて下さい」とコメント。久々のステージ復帰に向けたユーモアを交えたメッセージに、ファンからは復活を喜ぶ声が相次いでいる。
名古屋と大阪公演にはPOTSHOT、SHANKが出演。東京公演では、SNAIL RAMPのほか、MONGOL800、FIVE STATE DRIVEも登場し、シーンを代表する強力なラインナップが実現する。
■『HEY-SMITH＆東京スカパラダイスオーケストラ Presents「SKAramble Japan」』
12月10日（水）愛知・COMTEC PORTBASE
開場：午後5時／開演：午後6時
出演：HEY-SMITH、東京スカパラダイスオーケストラ、POTSHOT、SHANK
12月11日（木）大阪・なんばHatch
開場：午後5時／開演：午後6時
出演：HEY-SMITH、東京スカパラダイスオーケストラ、POTSHOT、SHANK
12月13日（土）東京・豊洲PIT
開場：午後3時30分／開演：午後4時30分
出演：HEY-SMITH、東京スカパラダイスオーケストラ、MONGOL800、SNAIL RAMP、FIVE STATE DRIVE