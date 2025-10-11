【横浜18区】読めたら横浜ツウ！ 神奈川大学の略称に惑わされる難読地名「神大寺」の読み方と歴史
横浜市民でも「え、なんて読むの!?」と驚くような、横浜市内の難読地名をピックアップ！
この記事では、2025年10月25日と26日に「神大フェスタ」が開催される横浜市神奈川区の難読地名「神大寺」に注目します。さて、あなたはこの地名を正しく読めるでしょうか？
期間中は、サークルやゼミの発表をはじめ、生徒たちによる飲食ブースや地域の方々も出店するフリーマーケット、「神大歌うまNo.1」などのさまざまなステージイベントが行われます。
神奈川大学 横浜キャンパスの近くには「神大寺」という地名がありますが、何と読むでしょう？
町名は旧村名を採っており、その由来は町の中央付近にある「塩嘗（じょうちょう）地蔵」（塩を供えるいぼ取り地蔵）の近くに、かつて「神大寺」という寺があったことだと伝えられています。
古くは橘樹（たちばな）郡神大寺村といい、1889年の市町村制施行の際、小机村大字神大寺となり、1892年に城郷（しろさと）村大字神大寺となりました。1927年の横浜市編入の際、この区域に神大寺町が新設されました。
神大寺がある神奈川区は、横浜18区で「区名がかっこいいと思う区」ランキング（All About ニュース編集部が実施）で第1位となっています。
いかがでしたか？ 横浜を訪れた際は、ぜひ難読地名にも注目してみてください。
※参考：『横浜の町名』（横浜市市民局）、「ウィキペディア（Wikipedia）：フリー百科事典」神大寺
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。
(文:田辺 紫)
